Более половины россиян (56%) уже занимаются предпринимательством или хотели бы открыть собственное дело в будущем. Оптимальным возрастом для запуска бизнеса участники опроса считают 29 лет, однако на практике начинают предпринимательскую деятельность или планируют ее начать в среднем в 36 лет. Такие данные получили аналитики «Авито Промо» и «Авито Товаров» в ходе исследования, в котором приняли участие 10 тыс. жителей России.

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Собственный бизнес уже развивают 10% респондентов, еще 16% собираются открыть его в ближайшие два-три года. Почти треть опрошенных (30%) хотели бы заняться предпринимательством в более отдаленной перспективе. При этом 44% участников исследования не планируют открывать свое дело.

Наибольший интерес у действующих и потенциальных предпринимателей вызывает розничная торговля — это направление выбрали 17% респондентов. На втором месте оказались производство и индустрия красоты и здоровья (по 11%), на третьем — информационные технологии и цифровые продукты (10%). Сельское хозяйство, строительство и недвижимость, общественное питание, а также организация развлекательных мероприятий привлекают по 9% опрошенных.

Представления об идеальном возрасте для запуска бизнеса заметно расходятся с реальными планами предпринимателей. Почти четверть участников исследования (24%) считают, что открывать свое дело лучше в 26–30 лет.

Однако среди тех, кто уже начал или планирует начать предпринимательскую деятельность, самым распространенным оказался возрастной диапазон от 41 до 50 лет (17%). Еще по 15% ответов пришлось на возрастные группы 31–35 и 36–40 лет.

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При этом большинство участников опроса не считают возраст серьезным препятствием для предпринимательства. Около трети респондентов (32%) полагают, что опыт и финансовые возможности играют более важную роль.

Еще 28% ставят на первое место бизнес-идею и ресурсы для ее реализации, а 24% вообще не видят связи между возрастом и способностью создать успешную компанию. Только 11% называют возраст определяющим фактором.

По данным Федеральной налоговой службы, на 10 ноября 2026 года в России зарегистрировано почти 6,9 млн субъектов малого и среднего предпринимательства. Около 4,86 млн из них — индивидуальные предприниматели. За год число субъектов МСП увеличилось примерно на 2,8%.

Результаты опроса «Авито» характеризуют интерес россиян к предпринимательству, но не позволяют оценить, сколько потенциальных бизнесменов действительно откроют свое дело.

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