Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и выяснили, какие бенефиты или программы, льготы и привилегии предоставляют работодатели своим сотрудникам с целью улучшить их работоспособность, удовлетворенность и общее благополучие. Самой важной опцией, которую отметили респонденты, стала материальная поддержка в разных жизненных ситуациях (85%). В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

В РФ 44% компаний предоставляют социальный пакет всем своим сотрудникам. Это свидетельствует о понимании важности социальной ответственности со стороны работодателей. Согласно результатам, 16% обеспечивают такой поддержкой лишь некоторых сотрудников, а 14% только планируют ввести эту практику в ближайшее время. Еще 26% опрошенных заявили, что этого нет даже в планах.

Главной целью социальных пакетов, по мнению представителей компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов, является обеспечение поддержки и защиты сотрудников (64%). Повышение лояльности и вовлеченности персонала назвали 60% респондентов. 53% участников опроса заявили, что не менее значимым является повышение мотивации и производительности работников.

Еще 42% отметили важность усиления бренда компании. Удержание сотрудников и привлечение наиболее квалифицированных соискателей остаются актуальными для 38% и 19% респондентов соответственно. Борьбу с выгоранием сотрудников отметили лишь 18% опрошенных. Еще 6% не ставят конкретных задач при внедрении соцпакета.

Формирование социального пакета в компаниях происходит на основе различных факторов:

материальная поддержка в разных жизненных ситуациях — 73%;

предоставление девайсов — 48%;

возможность удаленной работы — 38%;

служебный транспорт и ДМС — по 31%;

компенсация питания — 28%;

скидки на продукцию или услуги компании и компаний-партнеров — 27%;

корпоративное такси — 23%;

корпоративный спорт 21%;

возможность релокации сотрудников из других регионов — 19%;

страхование жизни и здоровья — 14%;

другое — 4%.

Представители компаний, в которых есть соцпакет рассказали, что в нем является наиболее важным для сотрудников. Результаты показали, что приоритетной стала материальная поддержка (85%). На втором месте по значимости оказался полис добровольного медицинского страхования (ДМС), который назвали 62%. Еще 50% респондентов отметили возможность удаленной работы.

На компенсацию питания и служебный транспорт указали 43% и 38% опрошенных соответственно. Они подчеркнули важность заботы о повседневных нуждах сотрудников. Предоставление девайсов — ноутбуков, мобильных телефонов и планшетов — отметили 24%.

Корпоративный спорт, корпоративное такси и скидки на продукцию или услуги компаний-партнеров выделили 21%, 17% и 18% участников опроса. Возможность релокации сотрудников из других регионов оказалась наименее востребованной. Только 12% представителей компаний отметили ее важность.

Расширить состав социального пакета в следующем году решили 15% работодателей. 47% заявили, что еще не приняли окончательного решения по данному вопросу, а 38% не обладают информацией на этот счет.

Ранее сообщалось, что половина молодых сотрудников в России считают, что возможность профессионального и личного развития на работе более значима, чем размер финансового вознаграждения. По словам основателя коммуникационного агентства Анны Пузыренко, в работе над HR-брендом нельзя недооценивать роль молодых кадров, потому что именно они часто становятся амбассадорами компании.