Бутылка местного вина, кувшин чачи или крафтовое пиво с этикеткой незнакомой пивоварни — для каждого восьмого из десяти россиян это уже обязательная часть любой поездки. Совместное исследование SimpleWine и сервиса бронирования «Отелло», проведенное в апреле 2026 года совместно с OMI среди 5 тыс. взрослых россиян, фиксирует, что гастрономический туризм перестал быть нишевым увлечением и превратился в массовый сценарий путешествия. Подробности — в распоряжении «Инка».

Куда ехать

Самые популярные направления для поездок по России в 2026 году — Москва (18% бронирований на «Отелло»), Краснодарский край (13%) и Санкт-Петербург (12%). Замыкают десятку Московская область, Татарстан, Приморский край, а также Новосибирская, Свердловская, Калининградская и Ростовская области.

Впрочем, рейтинг еще может измениться, ведь россияне отличаются импульсивностью в планировании — каждый пятый бронирует жилье за 2–4 дня до выезда, 12% — в день поездки. Лишь 11% готовятся к путешествию за месяц и более заранее.

Где вкуснее

Среди тех 74% россиян, кто регулярно путешествует, гастрономические впечатления становятся отдельным мотивом поездки. Внутри страны безусловный лидер — юг России, его выбирают 27% респондентов. Северный Кавказ привлекает 20%, Дальний Восток — 18%, Калининградская область — 14%, Сибирь — 12%. Каждый регион ассоциируется со своим вкусом. Так, юг — это виноделие и винные хозяйства, Кавказ — традиционная местная кухня, Дальний Восток — разумеется, морепродукты, Сибирь — это дичь, таежные ягоды и кедровый орех.

За рубежом россияне чаще всего хотели бы попробовать Закавказье (21%) — прежде всего за мясо на огне и местное вино. На втором месте Южная Европа (17%) с классическим сочетанием вина и выдержанного сыра, на третьем — Азия (14%) с саке и соджу. По данным «Отелло», бронирования в Армении выросли за первый квартал 2026 года на 48%, в Грузии — на 28%.

Что везти домой

Местный алкоголь покупают в поездках 79% россиян — и мотивы у всех разные. Для 40% это способ сохранить память о путешествии: привезти «тот самый» напиток, который потом поможет мысленно вернуться в поездку. Еще 38% воспринимают дегустации на виноделен и пивоварнях как самостоятельный туристический формат, 29% охотятся за уличными разливными точками, 21% — исследуют популярные местные бары.

После возвращения бутылки чаще всего открывают в кругу семьи (31%) или на вечеринке с друзьями (28%). Каждый пятый (22%) приберегает их для особого случая, а 10% пополняют личные коллекции или ставят на полку как сувенир.

Примечательно, что для большинства покупателей локального алкоголя (56%) главный мотив — просто расслабиться, а не культурное погружение. Но 43% признаются, что через напитки стараются лучше понять регион. Совсем небольшая доля — 27% — считает, что атмосфера путешествия важнее любых гастрономических находок. Остальные открыты к экспериментам: 18% регулярно привозят что-то неожиданное.

Исследование проводилось совместно с Online Market Intelligence (OMI) среди 5 тыс. россиян старше 18 лет, также использовались обезличенные данные «Отелло» по бронированиям за 2025–2026 годы.

