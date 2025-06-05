Специалисты «Авито» провели исследование потребительских привычек россиян в сфере обустройства жилья. В опросе, организованном по итогам Московской недели интерьера и дизайна, приняли участие 10 тыс. респондентов из разных регионов страны. Результаты показали, что большинство россиян обновляют жилье раз в три года, а средний бюджет на такие покупки составляет 40 тыс. руб. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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Большинство россиян (87%) периодически обновляют обстановку в своих домах. Женщины проявляют большую активность в этом вопросе (89%) по сравнению с мужчинами (85%). Как правило, это происходит раз в три года, хотя 26% респондентов делают это чаще, а 7% — ежегодно, преимущественно в возрастной группе от 18 до 24 лет.

Средняя сумма, которую россияне готовы потратить на покупки для дома, составляет около 40 тыс. руб. При этом 17% опрошенных ограничиваются бюджетом до 10 тыс. руб., 23% — от 10 до 25 тыс. руб., а 27% выделяют на эти цели от 25 до 50 тыс. руб. Еще 26% готовы к более существенным тратам.

Женщины чаще занимаются обновлением текстиля — штор, покрывал, декоративных подушек (62%), тогда как мужчины в первую очередь меняют мебель для сна и отдыха, такую как кровати, матрасы и диваны (49%).

Освещение занимает умы обоих полов (36-37%), однако женщины активнее приобретают предметы интерьера — зеркала, вазы и другие декоративные элементы (40%), а также детскую мебель (20%). Мужчины чаще обновляют рабочую мебель — письменные столы и специализированные кресла (24%), а также мебель для балконов и веранд (11%).

Основным мотивом для смены обстановки становится износ или поломка предыдущей мебели (43%), причем мужчины чаще указывают на эту причину (47%).

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Для 30% респондентов, преимущественно женщин (33%), поводом служит простое желание освежить интерьер. Реже причиной становятся ремонт (13%) или изменение потребностей, например рождение ребенка или переход на удаленную работу (10%).

Продажи мебели и предметов интерьера демонстрируют устойчивый рост, причем 83% предложений приходится на новые товары. Наибольшим спросом пользуются кровати, диваны, кресла, а также текстиль и ковры. За первый квартал 2025 года продажи домашнего текстиля и ковров выросли на 17%, а предметов интерьера — на 12%.

При выборе мебели 73% покупателей ориентируются на соотношение цены и качества, не уделяя особого внимания брендам. Тем не менее 13% отдают предпочтение известным производителям, 6% — индивидуальным мастерам, а 5% — локальным мастерским. Оставшиеся 2% выбирают винтажные изделия или изготавливают мебель самостоятельно.

Современные интерьеры все чаще дополняются яркими акцентами, такими как гобелены и декоративные элементы из стали. Технологии 3D-печати находят применение не только в производстве мебели, но и в создании уникальных предметов декора, сочетающих инновационные методы с ручной работой.