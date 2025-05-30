Согласно исследованию бренда бытовой техники Starwind, проведенному среди 1 740 жителей крупных российских городов, более 18% респондентов хотели бы ежегодно обновлять интерьер своего жилья. Для многих такой апгрейд — не просто способ освежить обстановку, но и возможность улучшить эмоциональное состояние, добавив в повседневность новые краски и решения. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Почти половина опрошенных (45%) предпочитают менять обстановку раз в 3–5 лет, тогда как 11% делают это еще реже — раз в 7–10 лет. Каждый пятый участник исследования приобретает новую технику и предметы декора только по мере необходимости. При этом нашлись и те, кто стремится к более частым переменам: 4% хотели бы обновлять интерьер ежемесячно.

Более половины респондентов (54%) считают, что косметический ремонт стоит проводить раз в несколько лет. Многие также уделяют внимание регулярной смене декора (45%) и актуальным цветовым решениям (37%). Для 17% ключевым моментом в обновлении пространства является замена устаревшей техники на современные

Лидером по частоте замены стала мебель (28%), за ней следуют мелкая (20%) и крупная бытовая техника (8%). При этом 35% опрошенных предпочитают комплексный подход, обновляя все сразу для сохранения единого стиля, а 40% меняют только те элементы, которые выглядят устаревшими или требуют ремонта.

Кухня возглавляет список помещений, где чаще всего происходят изменения (27%), за ней следуют гостиная (20%), ванная комната (17%), а также детская и спальня (по 13%).

Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер STARWIND, отмечает, что даже небольшие изменения, такие как сочетание цветов техники с текстилем или аксессуарами, могут значительно преобразить пространство без масштабного ремонта. Современные производители предлагают технику в разнообразной палитре — от ярких и смелых оттенков до спокойных классических тонов, что позволяет легко вписать ее в любой интерьер.

В дизайне интерьеров на первый план выходят экологичность и простота. Все больше людей стремятся создать уникальное пространство, отражающее их индивидуальность. Важную роль в этом играют детали: декоративные подушки, стильная техника, практичные органайзеры. Именно такие элементы делают дом по-настоящему уютным и живым.

Исследование показало, что для россиян важно не только практическое удобство, но и эстетика жилого пространства, а обновление интерьера становится способом самовыражения и улучшения качества жизни.

В рамках VI Московской недели интерьера и дизайна (МНИиД) организаторы мероприятия при поддержке журнала «Инк.» провели масштабное исследование и назвали главные тренды индустрии в 2025 году. Аналитики вывели 10 основных трендов в сфере интерьера и дизайна, которые будут актуальны, как в 2025-м, так и в ближайшие годы.