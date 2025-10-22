Количество супермаркетов и гипермаркетов в России в январе-сентябре 2025 года снизилось на 1,4%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Infoline. За этот период закрылось 67 крупноформатных объектов общей площадью 185,2 тыс. кв. м, при этом топ-200 продуктовых сетей продолжают управлять около 4,7 тыс. таких торговых точек по стране.

Freepik

Открытие крупных магазинов становится экономически невыгодным при действующей высокой ключевой ставке Центробанка, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Ретейлеры переводят освободившиеся торговые площади под другие форматы, прежде всего жесткие дискаунтеры. Затраты на запуск таких торговых точек в среднем на 20−40% ниже, чем у классических супермаркетов, отмечала ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Потребители меняют привычки, отдавая предпочтение компактным магазинам в шаговой доступности с базовым ассортиментом и онлайн-доставке, поясняет партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Наиболее активно увеличивается число торговых точек площадью 100−200 кв. м — их количество выросло на 15% по сравнению с 2024 годом, говорит председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Общая торговая площадь при этом сократилась примерно на 1%, следует из данных ретейлеров.

Супермаркеты и гипермаркеты теряют прежние конкурентные преимущества, считает Михаил Бурмистров. Раньше расширенный ассортимент готовой кулинарии, собственные пекарни и кофейни выделяли этот формат среди других, теперь же подобные опции есть практически у всех участников рынка. Дополнительным фактором стало повышение цен на продукты, которое в условиях перехода населения к сберегательной модели потребления негативно влияет на крупные форматы.

Читайте также Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Продуктовые сети адаптируются через оптимизацию существующих объектов — региональные игроки часто переводят супермаркеты в дарксторы для онлайн-заказов. Крупные компании сокращают либо торговые площади, либо ассортимент. По данным исследовательской компании «Нильсен», в июле 2025 года ассортимент продовольственных товаров в российской рознице уменьшился на 2,3% год к году, непродовольственных — на 1,8%.