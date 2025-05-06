Почти половина россиян вообще не путешествует, выяснили маркетплейс «Сравни» и сервис «Купибилет». В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов. Среди тех, кто регулярно отдыхает, 28% делают это один раз в год, 17% — два-три раза, и только 6% могут позволить себе более трех поездок ежегодно.

Пляжный отдых остается самым популярным видом туризма — его выбирают 38% опрошенных. Оздоровительные программы в санаториях и спа-центрах предпочитают 25% респондентов, тогда как экскурсионный и культурный туризм привлекает 24%. Активные виды отдыха, включая походы и альпинизм, выбирают 13% участников опроса.

Большинство туристов (81%) путешествуют с семьей, 12% — с друзьями, и лишь 6% предпочитают одиночные поездки. Организованные туристические группы выбирает минимальное количество респондентов — всего 1%.

Сколько платят

При выборе места отдыха главным фактором для россиян остается цена — на этот критерий ориентируются 38% опрошенных. Природные красоты являются определяющим фактором для 21% туристов, безопасность — для 16%. Доступность инфраструктуры и развлечений важна для 14% респондентов, а наличие культурных и исторических достопримечательностей — для 11%.

Финансовые затраты на отдых значительно варьируются: 32% туристов тратят более 50 тыс. руб. на человека, 31% укладывается в сумму до 10 тыс. руб. Бюджет от 10 до 30 тыс. руб. характерен для 19% отдыхающих, тогда как 18% готовы потратить от 30 до 50 тыс. руб.

Куда едут

Среди зарубежных направлений лидером оказался Стамбул, несмотря на рост цен на авиабилеты на 8,7% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость перелета в турецкую столицу составляет 18,3 тыс. руб. В топ-5 также вошли Ереван (13,9 тыс. руб.), Баку (14,1 тыс. руб.), Тбилиси (13,1 тыс. руб.) и Дубай (24,7 тыс. руб.).

Андрей Маслак, директор по продукту «Купибилет», отмечает, что популярность Стамбула объясняется не только его туристической привлекательностью, но и ролью важного транспортного узла для перелетов в Европу. Отдельного внимания заслуживает растущий интерес к Китаю — продажи страховых полисов для поездок в эту страну увеличились в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом.

Параллельно с традиционными формами отдыха набирает популярность так называемый мистический туризм. По данным Российского союза туриндустрии, особой популярностью пользуются места, связанные с необъяснимыми явлениями и загадками истории.

Безусловным лидером среди таких направлений остается перевал Дятлова в Свердловской области. Значительно вырос спрос на экспедиции по плато Путорана в Красноярском крае — количество проданных туров в 2025 году уже в 2,5 раза превысило показатели всего предыдущего года.

Неослабевающий интерес туристов вызывают карельская гора Воттоваара, известная аномальными явлениями, и остров Ольхон на Байкале, считающийся центром шаманизма. Не остаются без внимания и дворцы Санкт-Петербурга с их многочисленными легендами о привидениях.

Кто собирается

Аналитики выделяют три основные категории поклонников мистического туризма. Молодые люди в возрасте 18–30 лет рассматривают такие поездки как возможность получить острые ощущения и создать уникальный контент для социальных сетей.

Люди 30–50 лет, увлекающиеся эзотерикой и альтернативной историей, составляют вторую значительную группу. Особый интерес представляют корпоративные клиенты, использующие мистические туры для проведения нестандартных тимбилдингов.

Представители туриндустрии связывают рост популярности таких направлений с выходом ряда фильмов, в том числе «Территории» и «Подельников», которые способствовали популяризации загадочных мест России.