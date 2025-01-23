Опрос, проведенный сервисом для поиска вакансий SuperJob, показал, сколько денег нужно россиянам для открытия бизнеса в России. Стоимость во многом зависит от сферы деятельности. Дороже всего начинать свое дело в строительстве, производстве, фермерстве и туризме. По оценкам россиян, для этого необходимо в среднем 5 млн руб. В опросе приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов России.

Исследование показало, что в России самыми дорогими отраслями для старта бизнеса являются производство, строительство, фермерство и туризм. По оценке респондентов, чтобы начать свое дело в этих сферах, необходимо вложить в среднем 5 млн руб.

Далее по стоимости идут автосервисы. По данным исследования, на их запуск и развитие потребуется в среднем 3,5 млн руб. А чтобы начать частную практику в медицинской сфере потребуется около 3 млн руб.

Для старта бизнеса в сфере IT, по мнению россиян, нужно в среднем 1 млн руб. Столько же нужно желающим открыть бизнес, связанный с продажами или спортом.

Более половины (56%) опрошенных рассказали, что хотели бы открыть свое дело. При этом 34%, напротив, отметили, что хотели бы работать по найму.

Среди желающих начать бизнес, наиболее популярной оказалась сфера торговли. Ее выбирали 6% респондентов. Интерес к производству, строительству, IT, медицине, искусству и beauty-индустрии проявили по 4% опрошенных.

Еще по 3% сообщили о желании начать дело в образовательной сфере или сельском хозяйстве. По 2% хотели бы открыть автосервис, транспортную компанию, заведение общественного питания, гостиницу или фитнес-центр.

При этом женщины реже мужчин заявляли о желании развивать свой бизнес. Их доли составили 50% и 62% соответственно. Мужчин чаще привлекали такие направления, как торговля, производство, IT, медицина, фермерство или автосервисы, а женщин — сферы искусства, красоты или образования.

Ранее аналитики выяснили, как россияне коротают время по дороге на работу. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов, которые добираются до рабочего места на общественном или служебном транспорте не менее получаса. Чаще всего они читают книги, слушают музыку, спят и листают новости.