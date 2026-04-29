Россияне перестали экономить на инженерных системах при ремонте

Спрос на рынке ремонта жилья в России смещается от декоративных обновлений к практичным и долгосрочным решениям. Все больше владельцев квартир готовы вкладываться не во внешний вид, а в надежность инженерной начинки жилья — электрику, водоснабжение и системы защиты от протечек. Именно на этих работах не готовы экономить 47% из 10 тыс. участников опроса, проведенного аналитиками «Авито Услуг».

Выходит, что приоритеты россиян меняются в пользу функциональности и безопасности. Если раньше ремонт часто начинали с отделки и визуального обновления интерьера, то теперь на первый план выходят скрытые коммуникации, от которых зависит комфорт и отсутствие аварийных рисков.

На втором месте среди статей расходов, где потребители не хотят сокращать бюджет, оказались отделочные материалы — их выбрали 37% респондентов. Третью позицию заняли системы климата и шумоизоляции (26%). В пятерку наиболее значимых вложений также вошли черновые работы (25%) и услуги квалифицированных мастеров (20%).

Высокий интерес к инженерным работам отражается и в структуре спроса на специалистов. Из числа россиян, готовых привлекать подрядчиков к ремонту, почти половина чаще всего нанимает мастеров именно для электромонтажа, сантехники и других технически сложных задач.

При этом заказчики становятся более вовлеченными в процесс. Около 41% контролируют каждый этап ремонта лично, еще 19% готовы делегировать работы, но требуют регулярную отчетность. Только небольшая часть клиентов полностью передает ремонт подрядчику без постоянного контроля.

Средний бюджет на оплату работ мастеров без учета материалов составляет 15,9 тыс. руб. за кв. м. Самыми щедрыми заказчиками оказались молодые россияне 18–24 лет — они готовы платить около 20,5 тыс. руб. за квадрат. Для сравнения, среди людей старше 55 лет средний показатель составляет 12,7 тыс. руб.

Одновременно меняется и философия ремонта. Более трети опрошенных выбирают решения «на десять лет вперед», ориентируясь на долговечность и снижение будущих расходов. Еще почти каждый третий старается глубже разбираться в деталях ремонта, чтобы эффективнее управлять сметой. Каждый четвертый делает ставку на функциональные решения, позволяющие оптимизировать бюджет.

Все чаще ремонт воспринимается не как разовая трата, а как вложение в стоимость жилья. Наиболее оправданной инвестицией 35% респондентов считают капитальное обновление коммуникаций. Еще 27% называют выгодным косметический ремонт.

Эксперты ожидают дальнейший рост расходов в сегменте. По оценке Domeo, в 2026 году стоимость капитального ремонта квартир под ключ в Москве может увеличиться на 20–25%. В эконом-сегменте цена способна вырасти до 35 тыс. руб. за кв. м, а в премиальном — до 135 тыс. руб.

