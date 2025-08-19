Объем трансграничных онлайн-покупок россиян в первом полугодии 2025 года достиг 157 млрд руб., что на 31% больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Рост обусловлен в основном недорогими заказами, не облагаемыми пошлинами.

По информации CDEK. Shopping, их трансграничные продажи увеличились на 8% год к году, составив 2,3 млрд руб. В то же время средний чек в этой компании снизился на 15%, до 17 тыс. руб. Представители Ozon Global отмечают, что клиенты предпочитают бюджетные товары одежды и обуви с расходами до 1 тыс. руб. за заказ, причем 65% таких покупок приходится на жителей малых городов.

Активная экспансия маркетплейсов и логистических сервисов в Сибирь и на Дальний Восток стирает различия между локальными и зарубежными поставщиками. Сроки доставки из Москвы или Китая на Чукотку часто сопоставимы.

Потребители все чаще воспринимают зарубежные заказы как рутину. Раньше покупки за границей были редкими и дорогими, но теперь онлайн-шопинг стал привычкой, пояснил руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года пошлины в 15% от стоимости (но не менее €2 за кг) применяются только к заказам дороже €200 (около 18,7 тыс. руб. по текущему курсу), что стимулирует мелкие покупки.

По категориям лидирует электроника и бытовая техника — 28,9% от общего объема со средним чеком 5,2 тыс. руб. Далее следуют товары для дома (1,8 тыс. руб.), одежда (3 тыс. руб.) и средства для красоты и здоровья (1,1 тыс. руб.).

Крупные платформы развивают это направление осторожно. Доля Ozon Global в ассортименте Ozon не превышает 7%, а в Wildberries китайские продавцы занимают не более 1%. При этом общий онлайн-рынок растет быстрее — на 36% до 5,3 трлн руб., а доля трансграничного сегмента снизилась с 3% до 2,94%.