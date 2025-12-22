Пользователи социальной сети WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена) столкнулись с массовым сбоем в работе приложения. По данным сервиса «Сбой.рф», за сутки поступило более 2 тыс. жалоб.

Скриншот сайта «Сбой.рф»

Согласно данным сервиса, большинство жалоб зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий поделился с «Инком» экспертным мнением о ситуации и ответил на вопрос, стоит ли пользователям WhatsApp ожидать полной остановки работы мессенджера в канун праздников.

«О планах полностью блокировать WhatsApp стало известно еще в начале осени, хотя слухи циркулировать начали гораздо раньше. РКН последовательно, через принадлежащие ему техсредства противодействия угрозам (ТСПУ), установленные на сетях операторов связи, стал деградировать качество связи по WhatApp — начал со звонков, потом перешел к картинкам, а сейчас стал полностью блокировать зарубежный мессенджер. Думаю, до Нового года, как и предполагалось, у большинства россиян WhatsApp перестанет работать совсем», — рассказал Лукацкий.

В конце ноября Роскомнадзор сообщил о введении последовательных ограничений в отношении WhatsApp из-за нарушения российского законодательства. В случае если нарушения продолжатся, мессенджер рискует быть полностью заблокированным на территории РФ, предупредили в ведомстве.