Специалисты «Работа.ру» и «СБЕР ЕАПТЕКА» провели исследование и узнали, как россияне справляются с горящими дедлайнами в декабре, и что их больше всего волнует в преддверии Нового года. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервисов. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Выяснилось, что главным источником стресса перед праздником являются финансовые вопросы. Об этом сообщили 45% россиян. Второй причиной стали рабочая нагрузка и горящие дедлайны, их назвали 28%.

22% опрошенных переживают из-за покупки подарков и подготовки к праздникам, а социальное давление отметили 17%. 16% респондентов испытывают стресс от всего перечисленного сразу, а еще 17% заявили, что у них нет особых причин для беспокойства.

Выяснилось, что лучше всего справляться со стрессом россиянам помогает планирование и расстановка приоритетов (45%). На втором месте — качественный отдых (37%), а на третьем — погружение в любимое хобби (23%).

Для того, чтобы эффективно справляться с предпраздничными нагрузками, 20% респондентов принимают витамины, а 19% — делегируют задачи. Регулярно занимаются физическими упражнениями, чтобы избавится от стресса, 15% опрошенных.

Помимо этого, 11% россиян для поднятия настроения выбирают посещение праздничных мероприятий, а 5% предпочитают ходить к психологу. 19% участников опроса отметили, что им не удается справиться со стрессом от декабрьской суеты.

По данным статистики, за год в России увеличился спрос на успокоительные на основе трав. На первом месте по росту продаж оказался Норильск, где за 11 месяцев их покупали на 154% чаще, чем за аналогичный период 2023 года. Во Владивостоке прирост спроса составил 52%, а в Красноярске — 36%.

Ранее аналитики назвали топ-5 ситуаций на корпоративах, которые особенно пугают россиян. Оказалось, многие опасаются нелепых конкурсов и пьяных коллег. Помимо этого, примерно 25% опрошенных сообщили, что не хотели бы получить на корпоративе признание в любви.