Многие россияне опасаются, что на корпоративе будут нелепые конкурсы и пьяные коллеги. Помимо этого, примерно 25% опрошенных сообщили, что не хотели бы получить на корпоративе признание в любви. Эксперты страхового брокера Mainsgroup опросили более 1,2 тыс. респондентов со всей страны. Результатами поделились «Известия».

Аналитики назвали топ-5 ситуаций на корпоративах, которые особенно пугают россиян:

нелепые конкурсы — 40,5%;

нетрезвые коллеги — 36,4%;

скучные официальные речи — 33,7%;

танцы на столах — 27,1%;

неожиданные признания в любви от коллег — 24,6%.

Помимо прочего 23,4% респондентов заявили, что боятся порчи одежды или другого имущества. 12,3% опасаются, что на корпоративе будут невкусные или некачественные еда и напитки. Стыдные ситуации под действием алкоголя пугают 8,1% россиян. А 6,5% переживают, что на мероприятии у них будет одинаковая с коллегами одежда. Еще 6,5% респондентов волнуются о том, что на корпоративе могут начаться драки, а 5% боятся потерять вещи или документы.

Примечательно, что мужчины чаще женщин посещают корпоративные праздники — 64% против 36%. Люди в возрасте 26–50 лет, которые наиболее активны в экономическом плане, составляют 81,4% от общего числа тех, кто посещает корпоративы. Как сообщили эксперты, большинство из них уже создали семью, построили карьеру и сделали накопления.

К концу ноября почти 40% россиян уже услышали фразу «давай после новогодних праздников». Эксперты аналитического центра Grechka Media выяснили, какие эмоции она вызывает и какие дела людям действительно хочется отложить на потом.