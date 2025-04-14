По результатам опроса «Лаборатории Касперского», каждый седьмой россиянин (14%) готов уйти с основной работы, чтобы сделать хобби основным источником дохода. При этом 69% участников опроса хотели бы зарабатывать на своих увлечениях параллельно с основной занятостью. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Наиболее популярными среди увлечений являются:

кулинария, привлекающая (44%);

спорт и здоровый образ жизни (29%);

фотография (23%);

рукоделие (22%);

городской туризм (15%);

техники саморазвития (14%).

Менее распространенные увлечения включают написание и редактирование книг, программирование и разработку программного обеспечения, а также занятия музыкой. Некоторые респонденты также пробуют себя в качестве подиумных моделей или фотомоделей.

Сейчас малый бизнес сталкивается с серьезными рисками, молодые компании особенно часто становятся легкой мишенью для киберпреступников, из-за ограниченных ресурсов и недостатка опыта в области кибербезопасности. Поэтому тем, кто планирует создать собственное дело, важно заранее принять меры по защите.

Однако не все понимают серьезность этих рисков. Почти 13% респондентов готовы были бы установить неофициальные версии защитного программного обеспечения. Лишь 26% предпочли бы приобрести ПО у авторитетной компании в области информационной безопасности.

Еще около 18% обратились бы к независимым специалистам, тогда как только 9% задумались бы о найме специалиста на постоянной основе.

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Почти половина опрошенных (54%) считает необходимым повышать цифровую грамотность, обсуждать вопросы кибербезопасности с сотрудниками и следить за актуальными новостями в этой сфере.

«Стремление превратить хобби в бизнес — это естественное желание, однако для успешного проекта важно учитывать риски, особенно в области кибербезопасности. Многие ошибочно думают, что злоумышленников интересуют только крупные компании, но на практике маленькие бизнесы также подвержены атакам из-за ограниченных ресурсов», — отмечает Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с малым и средним бизнесом в «Лаборатории Касперского»

Для обеспечения безопасности малого и среднего бизнеса «Лаборатория Касперского» рекомендует начинающим предпринимателям

обучать сотрудников цифровой грамотности, чтобы минимизировать риски атак, включая фишинг;

разработать детальный план реагирования на киберинциденты, задокументировав роли и ответственность каждого сотрудника;

внедрить систему поощрений для системных администраторов за отсутствие кибератак, что поможет повысить ответственность в выборе решений по информационной безопасности.

регулярно создавать резервные копии данных и хранить их в разных местах, в том числе на офлайн-носителях, как минимум раз в неделю;

использовать только лицензионное программное обеспечение, следить за его обновлениями и актуальными заявлениями производителей;

установить надежную защиту на корпоративные устройства.

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Раиль Шарипкулов, основатель одной из крупнейших проп-трейдинговых компании в России Trade System утверждает, что когда появляется желание монетизировать хобби, не стоит сразу стремиться к заработку на любимом деле. Он рассказал, как правильно превращать увлечения в бизнес.