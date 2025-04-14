По результатам опроса «Лаборатории Касперского», каждый седьмой россиянин (14%) готов уйти с основной работы, чтобы сделать хобби основным источником дохода. При этом 69% участников опроса хотели бы зарабатывать на своих увлечениях параллельно с основной занятостью. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».
Наиболее популярными среди увлечений являются:
Менее распространенные увлечения включают написание и редактирование книг, программирование и разработку программного обеспечения, а также занятия музыкой. Некоторые респонденты также пробуют себя в качестве подиумных моделей или фотомоделей.
Сейчас малый бизнес сталкивается с серьезными рисками, молодые компании особенно часто становятся легкой мишенью для киберпреступников, из-за ограниченных ресурсов и недостатка опыта в области кибербезопасности. Поэтому тем, кто планирует создать собственное дело, важно заранее принять меры по защите.
Однако не все понимают серьезность этих рисков. Почти 13% респондентов готовы были бы установить неофициальные версии защитного программного обеспечения. Лишь 26% предпочли бы приобрести ПО у авторитетной компании в области информационной безопасности.
Еще около 18% обратились бы к независимым специалистам, тогда как только 9% задумались бы о найме специалиста на постоянной основе.
Почти половина опрошенных (54%) считает необходимым повышать цифровую грамотность, обсуждать вопросы кибербезопасности с сотрудниками и следить за актуальными новостями в этой сфере.
«Стремление превратить хобби в бизнес — это естественное желание, однако для успешного проекта важно учитывать риски, особенно в области кибербезопасности. Многие ошибочно думают, что злоумышленников интересуют только крупные компании, но на практике маленькие бизнесы также подвержены атакам из-за ограниченных ресурсов», — отмечает Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с малым и средним бизнесом в «Лаборатории Касперского»
Для обеспечения безопасности малого и среднего бизнеса «Лаборатория Касперского» рекомендует начинающим предпринимателям
Раиль Шарипкулов, основатель одной из крупнейших проп-трейдинговых компании в России Trade System утверждает, что когда появляется желание монетизировать хобби, не стоит сразу стремиться к заработку на любимом деле. Он рассказал, как правильно превращать увлечения в бизнес.