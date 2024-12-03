Сервисы «Работа.ру» и «СберАвто» провели исследование и выяснили, какие туристические направления самые популярные среди россиян в период новогодних праздников. Лидерами стали Санкт-Петербург и Москва, а более половины опрошенных отметили, что важным критерием для выбора служит наличие достопримечательностей. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.
Топ российских городов и регионов для новогоднего путешествия:
Согласно исследованию, 55% россиян чаще всего выбирают регион для новогоднего путешествия по наличию там интересных мест и достопримечательностей. По 40% отметили, что любят необычную природу, а также ценят знаменательную историю места.
Для каждого третьего респондента (34%) важным критерием стало наличие большого выбора развлечений.
Для 25% опрошенных имеет значение удобство передвижения к месту назначения. Результаты также показали, что 22% россиян отправляются в путешествие ради вкусной и интересной еды, а 21% ориентируются на отдых в пределах доступного бюджета.
Еще 19% отметили, что обращают внимание на климат. По 11% респондентов поделились, что выбирают для путешествий регионы, где живут родственники и друзья или возможно заняться зимними видами спорта.
При этом бюджет на поездки сильно варьируется. Россияне рассказали, какую сумму они готовы потратить на новогодние каникулы:
Из россиян, которые планируют новогоднее путешествие, 39% отмечают, что поедут на автомобиле. 33% опрошенных заявили, что предпочитают путешествовать на поезде, 17% — на автобусе, а 11% планируют полететь на самолете.
Эксперты «СберАвто» проанализировали среднюю стоимость автомобильной поездки из Москвы в топ-5 самых популярных городов для путешествия на новогодних праздниках. Они отмечают, что дороже всего обойдется путешествие из столицы на Байкал (Иркутск) и обратно — средняя стоимость составит 59,4 тыс. руб.
На втором месте по затратам оказались поездки из Санкт-Петербурга в Москву или наоборот. Их стоимость составит 11 тыс. руб.
Ранее опрос показал, что 40% россиян планируют провести новогодние праздники, путешествуя по России. При этом 19% отметили, что еще не определились с планами. Самыми популярными вариантами времяпрепровождения стали украшение елки (77%), приготовление салатов (76%) и просмотр новогодних передач (73%).