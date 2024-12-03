Сервисы «Работа.ру» и «СберАвто» провели исследование и выяснили, какие туристические направления самые популярные среди россиян в период новогодних праздников. Лидерами стали Санкт-Петербург и Москва, а более половины опрошенных отметили, что важным критерием для выбора служит наличие достопримечательностей. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Топ российских городов и регионов для новогоднего путешествия:

Санкт-Петербург — 40%;

Москва — 35%;

Великий Устюг — 26%;

Байкал — 25%;

Карелия — 22%;

Сочи — 21%;

Калининград и Суздаль — 19%;

Казань — 15%;

Ярославль — 13%;

Нижний-Новгород — 11%;

Сергиев Посад, Кострома и Владивосток — по 9%;

Мурманск — 8%;

Шерегеш — 7%;

Тула, Хабаровск, Красноярск и Екатеринбург — по 5%.

Согласно исследованию, 55% россиян чаще всего выбирают регион для новогоднего путешествия по наличию там интересных мест и достопримечательностей. По 40% отметили, что любят необычную природу, а также ценят знаменательную историю места.

Для каждого третьего респондента (34%) важным критерием стало наличие большого выбора развлечений.

Для 25% опрошенных имеет значение удобство передвижения к месту назначения. Результаты также показали, что 22% россиян отправляются в путешествие ради вкусной и интересной еды, а 21% ориентируются на отдых в пределах доступного бюджета.

Еще 19% отметили, что обращают внимание на климат. По 11% респондентов поделились, что выбирают для путешествий регионы, где живут родственники и друзья или возможно заняться зимними видами спорта.

При этом бюджет на поездки сильно варьируется. Россияне рассказали, какую сумму они готовы потратить на новогодние каникулы:

до 10 тыс. руб. — 11%;

от 11 до 20 тыс. руб. — 13%;

от 21 до 30 тыс. руб. — 18%;

от 31 до 50 тыс. руб. — 32%;

от 51 до 100 тыс. руб. — 19%;

более 101 тыс. руб. — 7%.

Из россиян, которые планируют новогоднее путешествие, 39% отмечают, что поедут на автомобиле. 33% опрошенных заявили, что предпочитают путешествовать на поезде, 17% — на автобусе, а 11% планируют полететь на самолете.

Эксперты «СберАвто» проанализировали среднюю стоимость автомобильной поездки из Москвы в топ-5 самых популярных городов для путешествия на новогодних праздниках. Они отмечают, что дороже всего обойдется путешествие из столицы на Байкал (Иркутск) и обратно — средняя стоимость составит 59,4 тыс. руб.

На втором месте по затратам оказались поездки из Санкт-Петербурга в Москву или наоборот. Их стоимость составит 11 тыс. руб.

Ранее опрос показал, что 40% россиян планируют провести новогодние праздники, путешествуя по России. При этом 19% отметили, что еще не определились с планами. Самыми популярными вариантами времяпрепровождения стали украшение елки (77%), приготовление салатов (76%) и просмотр новогодних передач (73%).