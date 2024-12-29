Аналитики компании Maximum Education узнали у школьников и их родителей, каких успехов они добились в 2024 году, о чем мечтают и что запланировали на 2025 год. Больше половины подростков достигли всех поставленных на этот год целей. А в следующем году они планируют лучше учиться и хорошо сдать экзамены.

15% родителей учащихся поделились, что в 2025 году собираются посетить новую страну во время отпуска. 12% планируют помочь ребенку с поступлением, а 11% — отложить нужную на это сумму денег.

Еще 9% опрошенных в следующем году намерены сделать ремонт, а 3% — выучить новый язык. При этом 19% признались, что вообще не ставят себе никаких целей на год.

Рассказывая об успехах уходящего года, 28% родителей поделились, что в 2024 году им удалось побывать во время отпуска в новой стране. 16% смогли помочь ребенку в учебе, а 13% сменили работу.

Еще 9% родителей школьников начали учить новый иностранный язык, 7% сделали ремонт в квартире, а 2% удалось отложить нужную сумму денег. Кроме этого, 2% приобрели недвижимость.

Среди школьников, в 2025 году 26% планируют учиться лучше, а 23% поставили себе цель хорошо сдать ОГЭ или ЕГЭ. Еще 16% хотят занять призовое место в олимпиаде.

13% учащихся рассказали, что намерены купить себе новые гаджеты, а 6% — устроиться на работу или подработку.

Только 6% поделились, что вообще не ставят себе целей. В 2024 году таких школьников было 13%.

29% учеников ставили себе цель поучаствовать в школьной олимпиаде и им это удалось. 19% стали учиться лучше, 13% начали серьезную подготовку к экзаменам, а 10% — заниматься в онлайн-школе. Больше половины (53%) подростков заявили, что у них получилось достигнуть поставленных на год целей.

Также эксперты узнали, что 79% школьников планируют отмечать праздник дома с родителями, а 5% намерены отправиться с родными в поездку за границу. Абсолютное большинство родителей (85%) также встретят Новый год в семейном кругу, а 15% еще пригласят друзей.

32% опрошенных подростков хотели бы получить в подарок деньги. Также дети мечтают о новом смартфоне или домашнем животном (по 11%), а 5% хотели бы, чтобы им подарили прохождение онлайн-курса.

Ранее исследователи выяснили, что Новый год в кругу семьи будут отмечать 61% мужчин и только 40% женщин. Аналитики узнали также, что новогоднее застолье обойдется почти половине россиян более чем в 20 тыс. руб. При этом самые высокие расходы ожидаются в Москве, Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане и Омской области.