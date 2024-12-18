Группа «Ренессанс Страхование» провела опрос и выяснила, что новогоднее застолье обойдется почти половине россиян более чем в 20 тыс. руб. При этом самые высокие расходы ожидаются в Москве, Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане и Омской области. Респонденты также поделились планами на Новый год. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Свыше половины опрошенных россиян (53%) планируют встречать Новый год в кругу семьи, еще 5% начнут с родными, но после боя курантов сменят компанию.

Еще 18% респондентов отметят праздник с друзьями, 12% — с коллегами по работе. При этом 11% опрошенных заявили, что проведут праздник в одиночестве.

Интересно, что проводить праздник с близкими родственниками планируют 61% мужчин против 40% женщин.

Зумеры чаще других возрастов предпочитают встречать Новый год вне семьи. 56% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет заявили о планах встретить праздник с коллегами (12%), друзьями (26%) или в одиночку (18%).

Для половины опрошенных новогоднее застолье обойдется немного (34%) либо значительно (18%) дороже, чем год назад.

Около половины участников опроса рассчитывают потратить на организацию стола не менее 20 тыс. руб. Более 25% рассчитывают на 20-40 тыс. руб., каждый восьмой — 40-50 тыс. руб., а 9% — свыше 50 тыс. руб. При этом 52% опрошенных полагают, что смогут обойтись меньшими суммами.

Более крупные расходы (более 20 тыс. руб.) на новогодний стол ожидаются:

61% — в Москве;

60% — в Новосибирской области;

57% — в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае;

55% — в Татарстане;

54% — в Омской области.

Опрос показал, что 71% россиян на новогодних каникулах намерены отправиться в поездку. Из них 85% — в пределах России. В Москву — 24%, Санкт-Петербург — 19%, в Сочи — 11%.

Каждый седьмой (15%) намерен провести новогодние праздники за рубежом. На дачу собираются уехать 25% опрошенных.

Управляющий директор Департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс Страхование» Артем Искра отметил, что из зарубежных направлений самый большой рост среди путешественников, самостоятельно оформляющих полис на сайте, показал Китай.

Ранее аналитики «Купера» ранее посчитали, во сколько жителям России обойдется новогодняя ель. Выяснилось, что средняя стоимость хвойного дерева, 20 игрушек и гирлянды для него составит 3 698 руб. При этом минимальная стоимость искусственного дерева при высоте 60 см составляет 2,9 тыс. руб.