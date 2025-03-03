Эксперты сервиса «Работа.ру» выяснили, какие трудности россияне испытывают при устройстве на работу. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей платформы из всех регионов России. Основными проблемами респонденты назвали низкие заработные платы и неудобное расположение офисов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Аналитики выяснили, что на поиски работы 19% россиян тратят всего несколько дней и столько же — до 2 недель. У 23% этот процесс занимает от 1 до 2 месяцев. По 12% участников исследования сообщили, что трудоустройство заняло у них более 3 и более 5 месяцев.

Главной проблемой при поиске работы для большинства респондентов оказался недостаточный уровень предлагаемой заработной платы (62%). На втором месте — нехватка подходящих вакансий вблизи дома (45%).

Затруднения с поиском работы по специальности указали 27% опрошенных, а 26% столкнулись с длительным ожиданием ответа от работодателей. Нехватку вакансий в целом назвали 32% респондентов. 16% испытывают трудности с выбором подходящей им специальности.

15% опрошенных столкнулись с мошенниками во время поиска работы. Еще 12% не смогли пройти собеседование. Проверки службы безопасности затруднили поиск для 10%, а составление или обновление резюме — для 8%. Выполнение тестовых заданий вызвало сложности у 7% респондентов.

При этом топ-3 затруднений у мужчин и женщин практически совпадают: недостаточная заработная плата в большинстве вакансий (58% против 66%), отсутствие работы рядом с домом (37% против 53%).

При этом на третьем месте у мужчин — сложность найти работу по специальности (32%), а у женщин — недостаточное количество вакансий (34%).

Недавно аналитики выяснили, что работодатели стали на 18% чаще интересоваться процедурой увольнения сотрудников. В это же время интерес работников к дополнительным выплатам после ухода из компаний вырос на 9%.