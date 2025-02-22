Аналитики сети винотек SimpleWine в ходе ежегодного опроса выяснили, что россияне хотят получить в подарок на 23 февраля и 8 марта, сколько они сами готовы потратить на поздравления и планируют ли приобретать алкоголь для праздничного стола. В исследовании приняли участие 5 тыс. респондентов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Выяснилось, что 69% россиян, участвовавших в опросе, равно как и в 2024 году, не против получить алкоголь в качестве подарка на гендерные праздники.

Мужчины предпочтут в качестве презента такие напитки, как виски (23% против 25% в 2024), бренди (16%), коньяк (15% против 14% в 2024), ром (12%) и водку (11%).

Женщины будут рады получить в подарок игристое вино (24% против 22% в 2024), шампанское (19% против 18% в 2024), тихое вино (15% против 14%) или ликер (11% против 9%).

В среднем респонденты планируют потратить на подарки 5 047 руб, что на 5% выше показателя 2024 года (4 790 руб.). При этом у мужчин запланированные траты изменились незначительно — с 5 743 руб. в 2024 до 5 851 руб. в 2025 году, а у женщин выросли с 3 991 руб. до 4 357 руб.

Около 24% опрошенных сообщили, что не планируют в праздничные дни употреблять алкогольные напитки. Данный показатель выше у женщин и составляет 26%. Среди мужчин и молодежи (18-24 лет) больше желающих употреблять спиртное в праздники.

Так, доля мужчин, не планирующих выпивать, снизилась по сравнению с предыдущим годом с 27% до 22%, а среди молодых людей, в возрасте от 18 до 24 лет — с 40% до 31%. Среди других групп этот показатель остался прежним.

На 23 февраля россияне предпочтут поставить на стол водку (17%), игристое вино (14%) или виски (13%). По сравнению с 2023 годом наиболее заметен рост предпочтения виски как среди мужчин (16% против 13% в 2024), так и среди женщин (10% против 7%).

8 марта россияне планируют отмечать игристым (24%), тихим вином (15%) и водкой (11%).

Напомним, что за последние четыре года количество производителей крепкого алкоголя в России сократилось на 17,17%. Эксперты выяснили, что с рынка ушли 109 организаций. При этом за указанный период было запущено 17 новых предприятий.