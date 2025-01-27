По данным исследования интернет-сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус», за последние четыре года количество производителей крепкого алкоголя в России сократилось на 17,17%. Эксперты выяснили, что с 1 января 2021 по 1 января 2025 года с рынка ушли 109 организаций.

В исследовании говорится, что в 2021 году в России числилось 396 производителей алкоголя, а к январю 2025 года их количество сократилось до 328. При этом за указанный период было запущено 17 новых предприятий.

Больше всего компаний было открыто в Московской области. За четыре года там появилось четыре новых производителя алкогольных напитков.

Второе место поделили три региона — Северная Осетия, Калининградская область и Санкт-Петербург. Там открылось по две организации.

Наибольшее число действующих предприятий, производящих крепкий алкоголь, располагаются в Северной Осетии. В январе 2024 года в республике работали 34 компании. Далее следует Московская область, где находятся 23 предприятия.

На третьем месте — Дагестан с 23 организациями. Четвертое место заняла Москва, где располагаются 22 компании. Стоит отметить, что в 2021 году их было на 10 больше. Пятерку замыкает Кабардино-Балкарская Республика, где находятся 18 производителей алкоголя.

Согласно исследованию, в декабре 2024 года 62,8% предприятий производили дистиллированные напитки, такие как водка, виски, бренди и джин. 26,52% компаний занимались выпуском пищевого спирта. Еще 9,76% — перегонкой, очисткой и смешиванием спиртов.

Самую малую долю отрасли (0,91%) заняло производство напитков, смешанных с дистиллированными алкогольными напитками. При этом исследование показало, что у 179 из 328 производителей лицензия на производство крепкого алкоголя отсутствует.

Ранее сообщалось, что розничные продажи алкоголя в России за последние 10 месяцев достигли максимального уровня с 2017 года. Они превысили показатель за аналогичный период 2023 года на 0,8%, а с 2017 года выросли на 21%. Самый значительный прирост наблюдается у водки.