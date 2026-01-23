Российский рынок труда демонстрирует любопытный тренд: каждый второй активный соискатель (52%) готов отказаться от перехода в новую компанию, если его нынешний работодатель предложит повышение зарплаты. Такие данные следуют из опроса, проведенного экспертами Talantix, облачной CRM-системы для рекрутинга (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru) среди почти пяти тысяч россиян в конце 2025 — начале 2026 года. Подробности — в распоряжении «Инка».

Resume Genius/Unsplash

Именно рост дохода оказался ключевым аргументом для тех, кто согласен принять так называемую контроффер — встречное предложение от текущей компании. Однако для значительной части сотрудников важны и другие условия. Почти каждый пятый (19%) готов остаться при повышении в должности, 18% — ради интересного проекта, 15% — если изменят график работы, а 11% — в случае перевода в другой отдел. При этом 16% опрошенных заявили, что не согласятся на контроффер ни при каких обстоятельствах.

По данным исследования, с таким инструментом удержания кадров хотя бы раз в жизни сталкивались 49% россиян. Из них половина согласилась остаться, а другая половина все равно ушла, несмотря на улучшенные условия.

Эффективность предложения повышения зарплаты особенно высока в определенных профессиональных сферах. Чаще всего на это готовы откликнуться специалисты в IT и рабочий персонал — по 61% в каждой группе. Также высокие показатели демонстрируют сотрудники отдела закупок (59%), маркетинга и рекламы (58%), производства и сервиса (57%).

Прочитайте также Цифра компромисса: сколько процентов от зарплаты готов уступить средний соискатель

Интерес к нематериальным бонусам сильно зависит от профессии. Например, возможность поработать над интересным проектом больше всего привлекает специалистов в сфере искусства, развлечений и массмедиа (34%) и IT-сферы (33%). Карьерный рост чаще становится решающим аргументом для менеджеров высшего и среднего звена (33%) и IT-специалистов (29%). Гибкий график работы наиболее важен для представителей креативных индустрий (26%) и работников медицины и фармацевтики (25%).

Среди тех, кто категорически не готов остаться даже за повышение зарплаты (16% от всех опрошенных), главной причиной называется сильное профессиональное выгорание — на это указали 52% респондентов этой группы. На втором месте — неподходящие условия работы (36%), на третьем — конфликты или разногласия с руководством (34%). Также люди уходят, желая сменить отрасль (28%), коллектив (27%) или в связи с планами на переезд (7%).

Причины отказа различаются в зависимости от пола. Женщины чаще мужчин ссылаются на выгорание (56% против 43%), в то время как мужчины чаще называют разногласия с руководством основной причиной ухода (38% против 33%).

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.