Доля россиян, которые в принципе готовы рассмотреть вакансию с зарплатой ниже их ожиданий, за последние два года выросла, показало новое исследование SuperJob. Однако размер этой возможной уступки остается неизменным: в среднем по рынку соискатели допускают снижение своих запросов на 9,5%.

При этом почти 40% экономически активных респондентов (39%) сообщили, что не готовы идти на компромисс по зарплате, если предложение работодателя окажется ниже желаемого. Еще 20% опрошенных допускают снижение ожиданий не более чем на 5%, и столько же — не более чем на 10%. Таким образом, более половины (58%) участников рынка либо не намерены торговаться, либо согласны лишь на незначительное уменьшение суммы.

Исследование также выявило различия в подходах мужчин и женщин. Мужчины в среднем демонстрируют чуть большую гибкость и готовы снизить запросы на 10,2%, тогда как для женщин эта цифра составляет 8,8%. При этом доля тех, кто категорически отказывается от уступок, среди обоих полов практически одинакова — 38% и 39% соответственно.

Наиболее принципиальной в вопросах оплаты труда оказалась возрастная группа от 35 до 45 лет: 44% ее представителей не готовы уменьшать свои зарплатные ожидания. Молодежь до 24 лет, напротив, проявляет больше лояльности — лишь 28% не намерены идти на уступки, а 26% допускают снижение запросов до 10%.

Любопытная закономерность наблюдается и среди высокооплачиваемых специалистов. Среди респондентов с доходом от 150 тыс. руб. в месяц доля тех, кто не готов снижать планку, максимальна (44%), а средний размер возможной уступки, напротив, минимален и составляет 8,8%.

