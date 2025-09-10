С 1 октября 2025 года россияне смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях. Для этого потребуется приложение обслуживающего банка и согласие клиента на открытие счета, пишет ТАСС со слов ассистента кафедры финансового права МГЮА Максим Хромченко.

Andre Taissin, Unsplash

По словам Хромченко, начиная с октября предусматривается возможность осуществления цифровыми рублями ряда статей федерального бюджета. Перечень расходов, которые можно будет оплачивать в этой форме, утверждают правительство и Банк России. Однако пока такой список в открытом доступе отсутствует.

Хромченко отметил, что в него могут войти социальные выплаты, но ключевой вопрос заключается в том, станет ли получение в цифровых рублях обязательным или останется правом получателя. По его мнению, логичнее было бы оставить гражданам выбор.

Эксперт пояснил, что Минфин рассматривает внедрение цифрового рубля как инструмент повышения прозрачности бюджета и контроля за движением средств, поскольку государство полностью разрабатывает и отслеживает все операции. Для использования достаточно установить банковское приложение и подписать типовой договор обслуживания счета.

По словам Хромченко, технические различия между цифровым рублем и криптовалютами минимальны, однако цифровой рубль легко контролируется государством, тогда как криптовалютные операции анонимны и нередко не поддаются отслеживанию.