ВТБ и ГК ПИК осуществили первую сделку с использованием цифрового рубля. Покупатель и застройщик заранее получили разрешение регулятора, открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через сервис «ВТБ Онлайн», после чего клиент с помощью QR-кода оплатил бронирование объекта в мобильном приложении.

Roman Manshin, Unsplash

Сделка с ГК ПИК с использованием цифрового рубля является важным шагом в формировании современной финансовой инфраструктуры в России, подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки должны обеспечить клиентам возможность операций с цифровой валютой с 1 сентября 2026 года.

Согласно обзору Национального рейтингового агентства (НРА), к 2031 году внедрение цифрового рубля может приносить российской экономике до 260 млрд руб. ежегодно. В то же время в пессимистичном сценарии банки с 2027 года могут потерять 45–95 млрд руб. комиссионных доходов — это около 8–10% от совокупной чистой прибыли сектора.

На начальном этапе внедрения возможны убытки для банков из-за отсутствия кешбэка и ухода клиентов к новым сервисам. Дополнительным риском в перспективе эксперты называют развитие квантовых технологий.