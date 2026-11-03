В III квартале 2026 года продажи товаров для дома, ремонта и сада в России достигли 840 млрд руб. без учета закупок бизнеса. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Infoline-аналитики». Рост в денежном выражении зафиксирован впервые с июля — сентября 2025 года. Однако по итогам девяти месяцев рынок сократился на 1,6%, до 2,37 трлн руб., сообщил генеральный директор компании Михаил Бурмистров.

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Положительная динамика связана прежде всего с восстановлением розничного спроса. По оценке главы совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексея Федорова, в июле — сентябре продажи товаров для строительства, ремонта и сада гражданам выросли на 3% относительно II квартала, до 1,24 трлн руб. При этом закупки со стороны организаций продолжают снижаться: в III квартале их объем уменьшился примерно на 1,5% год к году. Отрицательная динамика сохраняется четвертый квартал подряд.

В натуральном выражении продажи сокращаются как среди частных, так и среди корпоративных покупателей. По данным «Infoline-аналитики», в июле — сентябре граждане приобрели на 4,5% меньше товаров для дома и ремонта, чем годом ранее, а юридические лица — на 8%. Эксперты связывают увеличение оборота с изменением цен и структуры спроса, а не с полноценным восстановлением потребления.

Тем не менее отдельные ритейлеры уже фиксируют рост активности покупателей. В СТД «Петрович» розничные продажи в августе увеличились на 3% год к году, а в сентябре — на 4%. По прогнозу руководителя группы аналитики компании Дмитрия Козлова, в октябре рост может составить около 7%. В «Лемана про» число клиентов в августе выросло на 2,3%, а в октябре — на 4,4%, сообщила коммерческий директор сети Наталья Новикова.

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«Всеинструменты.ру» также отчиталась о положительной динамике: выручка в сегменте b2c в III квартале выросла на 15% год к году, до 13,2 млрд руб. Количество проданных товаров увеличилось на 6%, заказов — на 3%. В компании связывают результат в том числе с развитием партнерских каналов продаж и расширением способов оплаты. В «Лемана про» среди факторов роста называют увеличение покупательского потока и ассортимента.

Динамика заметно различается по категориям. В «Лемана про» в августе — октябре оборот отдельно стоящей мебели вырос на 45% год к году, межкомнатных дверей — на 33%, кровельных материалов — на 23%. Продажи напольных покрытий увеличились на 14%, товаров для сада — на 12%. В сети «Дом Лента» в III квартале продажи напольных покрытий и аксессуаров частным покупателям выросли на 23,8%, садовой мебели и грилей — на 39,8%, электроинструментов — на 15,1%, сантехники — на 6,8%.

Рост спроса на мебель в «Лемана про» объясняют подготовкой рабочих мест для школьников и студентов, а интерес к кровельным материалам и товарам для сада — популярностью загородного отдыха. Однако участники рынка отмечают, что увеличение оборота пока остается умеренным и неравномерным. По данным Федорова, за январь — август средний чек в категории товаров для дома, дачи и сада вырос на 7%, тогда как число покупок увеличилось только на 2%.

Дополнительным ограничением для рынка становится удорожание ремонтных работ. По оценке «Infoline», если в 2022 году на материалы и работы приходилось примерно по половине расходов на ремонт, то в I квартале 2026 года доля работ достигла 65–70%, а материалов сократилась до 30–35%. Из-за этого домохозяйства откладывают масштабные проекты и чаще ограничиваются необходимым ремонтом.

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