В России в 2026 году на фоне сбоев мобильного интернета, снижения ставок по вкладам и стремления бизнеса сократить расходы на эквайринг вырос спрос на наличные. По данным Банка России, в марте объем наличных денег в обращении увеличился на 300 млрд руб., а на 1 апреля в годовом выражении рост составил 12,2%. Регулятор пояснил, что граждане и компании стали чаще держать запас наличных на случай технических сбоев.

Тенденцию подтверждают банки и ретейл. Начальник департамента налично-денежного обращения банка «Зенит» Татьяна Жукова сообщила, что в марте—апреле вырос объем снятия наличных. Wildberries сообщил об увеличении продаж кошельков и зажимов для денег на 17% в первом квартале.

Интерес к наличным начал расти еще во второй половине 2025 года. Руководитель управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин отметил, что весной 2026-го дополнительно вырос спрос на наличную валюту. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова считает, что важным фактором стали технологические сбои. По ее данным, за последние пять лет объем наличных денег в обращении вырос на 46,4%, а наиболее резкий скачок пришелся на 2022 год.

Старший директор НРА Павел Жолобов назвал одной из причин нестабильную связь, из-за которой эквайринг работает хуже. Заместитель директора группы стратегического консультирования и трансформации Kept Александр Бугаков добавил, что регулярные отключения снизили доверие к цифровым сервисам, особенно в Москве, где традиционно высока доля безналичных платежей.

Согласно исследованию Финансового университета, проведенному в конце 2025 года, более 80% россиян держат часть сбережений наличными. Чаще всего это объясняют нежеланием раскрывать объем накоплений (82%). Также среди причин — опасения мошенничества (41%), недоверие к органам власти (36%) и банкам (35%).

Независимый эксперт Андрей Бархота также связал рост спроса с поправками в закон «О банках и банковской деятельности», вступившими в силу 1 сентября 2025 года. Они позволяют банкам приостанавливать платежи, переводы и выдачу денег при подозрении в мошенничестве.

Дополнительный стимул для наличных расчетов появился и у бизнеса. С 1 января 2026 года отменено освобождение от НДС операций по обслуживанию банковских карт, а также услуг процессинга и эквайринга, действовавшее с 2006 года. Минфин оценивал дополнительные доходы бюджета в 30 млрд руб. в год. Эксперты считают, что это подтолкнуло малый бизнес и ИП чаще предлагать клиентам оплату наличными.

Для банков рост наличного оборота означает дополнительные расходы на инкассацию и обслуживание устройств, а также снижение ликвидности. Руководитель блока цифрового бизнеса ТКБ Наталья Базалей отметила, что работа с наличными остается затратной. По итогам 2025 года объем наличной денежной массы вырос на 1 трлн руб., или на 5,4%, тогда как средства населения на счетах банков увеличились на 8,4 трлн руб., или на 14,4%.

Эксперты не считают происходящее долгосрочным трендом. Доцент Финансового университета, доктор экономических наук Валентина Диденко считает, что после стабилизации связи и платежной инфраструктуры большинство граждан вернется к безналичным расчетам.

