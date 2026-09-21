88% опрошенных россиян планируют ремонт в ближайшие полгода. При этом большинство не собираются полностью отдавать работу профессионалам — 86% намерены выполнить хотя бы часть ремонта самостоятельно. Такие результаты показал опрос 1500 россиян старше 25 лет, который РОКВУЛ провел в августе 2026 года. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Почти половина участников исследования (46%) собираются делать ремонт полностью своими силами, рассчитывая при необходимости на помощь семьи и знакомых. Еще 40% планируют привлекать специалистов только к отдельным работам, для которых нужны специальные навыки. Лишь 14% намерены доверить весь ремонт мастеру или строительной бригаде.

Главной причиной самостоятельного ремонта оказалось желание сэкономить — его назвали 51% респондентов, выбравших такой вариант. Еще 23% объяснили решение сложностями с поиском квалифицированных мастеров, а 15% хотят освоить ремонтные навыки самостоятельно. По 5% участников заявили, что не доверяют сторонним исполнителям или сами имеют профессиональную подготовку в строительной сфере.

Перед началом ремонта опрошенные чаще всего советуются с друзьями и родственниками — так поступают 50% участников исследования. Почти столько же, 49%, смотрят обучающие видео. Социальные сети используют 35%, а короткие ролики — 34%. Еще 29% обращаются к специализированным сайтам, 20% читают форумы, а 18% советуются с мастерами и прорабами.

Чаще всего участники исследования планируют заняться стенами — покрасить их или поклеить обои собираются 52% респондентов. Еще 34% хотят заменить сантехнику, по 27% — обновить напольное покрытие и заменить окна или двери. Потолками планируют заняться 18% опрошенных. По 15% собираются сделать шумоизоляцию и провести работы с электрикой, а 12% — утеплить стены или пол.

При этом самостоятельный ремонт многим дается непросто. 65% участников исследования хотя бы раз откладывали его из-за нехватки знаний или опыта. Более 60% признались, что им сложно разбираться в строительных вопросах и выбирать материалы без помощи специалистов.

Среди самых распространенных ошибок участники назвали покупку лишних материалов — с ней сталкивались 28% опрошенных. Еще 27% недооценивали итоговую стоимость ремонта, а 23% брались самостоятельно за работы, для которых могли потребоваться специальные навыки.

В итоге самостоятельный ремонт для большинства участников исследования становится прежде всего способом сэкономить. Многие готовы сделать основную часть работ сами и привлекать специалистов только там, где нужны специальные навыки, а за советами чаще всего обращаются к знакомым и обучающим материалам в интернете.

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