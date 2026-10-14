Все больше россиян предпочитают строить карьеру в компаниях, а не брать на себя риски самостоятельного бизнеса. За год доля тех, кто не собирается открывать собственное дело, поднялась с 34 до 40%. При этом предпринимательские амбиции никуда не исчезли: работать на себя хотели бы 51% опрошенных. К таким выводам пришли SuperJob и «Контур. Фокус» по итогам исследования, проведенного в сентябре 2026 года.

Unsplash

В опросе участвовали 3000 экономически активных жителей страны старше 18 лет из 569 населенных пунктов. Еще 9% респондентов не определились с планами. Среди потенциальных направлений для бизнеса лидируют ИТ, которое выбрали 6% участников, и торговля с 5%. Производство, строительство, индустрия красоты и развлечения получили по 4% ответов, образование — 3%.

Возрастные различия особенно заметны: среди россиян старше 45 лет не хотят открывать бизнес 52%, в более молодых группах — 35–41%. Женщины также чаще мужчин отдают предпочтение работе по найму. Такой вариант выбирают 45% участниц исследования и 38% участников-мужчин.

В то же время женщины постепенно увеличивают долю среди начинающих предпринимателей. В январе—июле 2026 года на них пришлось 44,2% новых регистраций ИП, тогда как десять лет назад показатель составлял 41,1%. В общей структуре индивидуальных предпринимателей женщины занимают 41,2%, среди руководителей юридических лиц — 31,8%. Их особенно много в медицине и индустрии красоты, где они возглавляют 81% ИП, а также в сегменте одежды — 67%. Мужчины чаще ориентируются на ИТ, производство и строительство, женщины — на красоту и развлечения.

На фоне изменения карьерных предпочтений российский сектор МСП продолжает расти. По данным Корпорации МСП, в стране насчитывается 6,7 млн малых и средних предприятий — на 3,5% больше, чем годом ранее. Они обеспечивают работой 27,9 млн человек, что соответствует 38% занятых в экономике. Еще 16,88 млн россиян зарегистрированы как самозанятые. Летнее исследование «Авито работы» и «Авито рекламы» также показало, что о собственном деле задумываются 48% жителей страны, а среди молодых людей 18–24 лет — 60%.

В SuperJob считают, что предпочтение наемной занятости не исключает предпринимательства в будущем: некоторые россияне могут развивать собственные проекты параллельно с основной работой. Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин связывает снижение интереса к открытию компаний с увеличением налоговой нагрузки и текущих расходов. Управляющий директор «Эксперт РА» Татьяна Тирских обращает внимание на высокую стоимость старта, дорогие заемные средства и неопределенность спроса. В таких условиях потенциальные предприниматели могут начинать с небольших проектов или самозанятости, постепенно проверяя жизнеспособность бизнес-идеи.

По мнению Шубина, дальнейшее увеличение обязательных платежей и административных требований способно затормозить создание новых компаний, а вслед за этим — ограничить конкуренцию и появление рабочих мест. Среди необходимых мер он называет предсказуемые налоговые правила и сокращение расходов бизнеса. Тирских считает, что для запуска новых проектов важно снизить риски на начальном этапе и дать людям возможность оценить спрос, не отказываясь от основного заработка.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.