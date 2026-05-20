Россияне стали чаще расплачиваться наличными даже там, где еще недавно почти полностью доминировали карты и QR-коды. Весной 2026 года доля таких расчетов выросла до максимума за последний год и достигла 30% всех покупок. Год назад показатель составлял 25%, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Заметнее всего тренд проявился в повседневной офлайн-торговле и сервисах. Наличными чаще расплачиваются в продуктовых магазинах, при покупке стройматериалов, мебели и автотоваров, а также в гостиницах, автосервисах и развлекательных центрах.

Дело не только в привычках покупателей. Сам бизнес тоже стал чаще заинтересован в оплате наличными. Одна из причин — удорожание безналичных расчетов после введения НДС на услуги банковского эквайринга. Для малого бизнеса, особенно в сегментах с небольшой наценкой, банковская комиссия становится все более чувствительной.

Еще один фактор — проблемы со связью и перебои в работе мобильного интернета. На этом фоне компании и покупатели все чаще воспринимают наличные как более надежный способ оплаты: он не зависит от приложений, терминалов и качества соединения.

По словам экспертов, особенно хорошо это видно в сегментах, где покупка должна проходить быстро и без риска технических сбоев. Кроме того, при крупных офлайн-покупках продавцы нередко предлагают скидку за оплату наличными, экономя на банковских комиссиях.

Рост интереса к наличным подтверждают и данные Банка России. В апреле объем наличных денег в экономике увеличился почти на 680 млрд руб. — это один из самых заметных месячных приростов за последние годы вне традиционного предновогоднего сезона.

При этом аналитики не говорят о полном развороте от безналичных платежей. Карты, переводы и СБП по-прежнему остаются основными способами оплаты, но наличные постепенно превращаются в «страховочный» инструмент на фоне технических ограничений и роста издержек бизнеса.

Вместе с этим растут и опасения из-за возможного увеличения теневого оборота. Чем выше доля расчетов наличными, тем больше возможностей провести часть операций «мимо кассы», предупреждают эксперты. Особенно это касается небольших компаний и сфер, где контроль за расчетами традиционно слабее.

По оценкам участников рынка, в ближайшие месяцы доля наличных платежей может сохраниться на повышенном уровне — особенно если проблемы со связью и высокие расходы на эквайринг останутся актуальными.

