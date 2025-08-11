По данным Russian Forbes, спрос на подключение домашнего интернета вырос на 20% среди населения страны. По словам экспертов рост интереса к данной услуге связан с отключением мобильного интернета в регионах. В ответ на увеличившийся спрос со стороны покупателей, крупнейшие операторы предоставили скидки с целью привлечь больше клиентов, а региональные, напротив, повысили цены на услуги, чтобы справиться с нагрузкой и ростом затрат на подключение новых абонентов.

Freepik

Летом этого года федеральные операторы стали делать скидки новым пользователям. Например, «Ростелеком» предлагает первый месяц бесплатно на всех тарифах актуальной линейки, а МТС предоставляет 50%-ную скидку на два месяца на два тарифа. «Транстелеком» также предлагает 50%-ную скидку на первый месяц на некоторые свои тарифы. Такой маркетинговый ход связан с необходимостью привлечения новых клиентов и с удовлетворением спроса на интернет.

«По нашим данным, спрос в среднем увеличился на 20% по сравнению с прошлым летом, однако конкретные цифры зависят от региона. Одна из причин роста — нестабильность мобильного интернета, с которой сталкиваются пользователи», — отметили в компании ТТК.

В то же время региональные операторы повысили цены на услуги в связи с ростом числа абонентов, увеличением потребляемого ими трафика и нехватке технических специалистов. Некоторым региональным провайдерам пришлось работать в сверхурочное время и в выходные дни, что сказалось на зарплате сотрудников. К примеру, «Псковлайн», чья стоимость подключения не менялась с 2017 года, повысил единоразовый платеж за подключение частных домов с 6000 рублей до 9000 рублей. В компании также отметили, что есть риски оттока абонентов после восстановления работы мобильных сетей.

С начала лета этого года в целях безопасности доступ к мобильному интернету часто ограничивался. Июль стал рекордным месяцем: интернет был отключен не менее чем 2099 раз, что повлекло за собой потери в 26 млрд рублей.