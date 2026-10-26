Рост российского рынка повседневных товаров все меньше зависит от изменения цен и все больше — от покупательской активности. За восемь месяцев 2026 года оборот FMCG увеличился на 10,6%, а количество реализованных упаковок — на 6,5%, выяснил «Нильсен».

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При этом потребители экономят на привычных покупках: выбирают товары дешевле и чаще обращают внимание на собственные марки ретейлеров. Продолжающийся рост спроса может стать одним из ограничений для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Составляющие рыночного роста за год поменялись местами. В январе—августе 2025 года продажи прибавили 15,7%, причем основным двигателем стало повышение цен. В 2026-м ситуация изменилась: расширение продаж в натуральном выражении добавило рынку 6,1 п. п., тогда как ценовые изменения обеспечили 4,5 п. п. прироста.

Увеличение оборотов заметно и по результатам крупнейших торговых сетей. «Лента» завершила первое полугодие с выручкой 648,5 млрд руб. — на 26,2% выше прошлогоднего уровня. У «Магнита» показатель достиг 1,89 трлн руб., увеличившись на 12,8%. X5 в III квартале получила 1,31 трлн руб. выручки, что на 13% больше год к году. Однако рост продаж не всегда сопровождается увеличением потока покупателей: у «Магнита» сопоставимый трафик остался прежним, а средний чек вырос.

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Изменения в поведении потребителей происходят на фоне более медленного роста цен на продовольствие. В августе годовая инфляция в этой категории составила 4,6%, тогда как годом ранее достигала 9,4%. Начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Бердников считает, что на увеличение числа покупок могло повлиять и снижение привлекательности вкладов. Председатель АКОРТ Станислав Богданов отмечает, что покупатели отказываются от крупных закупок впрок, чаще берут небольшие упаковки и предпочитают более доступные товары.

При оценке рынка важно учитывать не только количество проданных упаковок, но и их содержимое. Если производитель уменьшает вес продукта, оставляя упаковку почти прежней, рост числа проданных единиц не обязательно означает увеличение фактического потребления. Такое сокращение объема называют шринкфляцией. Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев также указывает на необходимость оценивать физический объем продаж. По прогнозу Бердникова, в 2027 году вклад роста продаж в натуральном выражении в общую динамику FMCG уменьшится.

Дальнейшее поведение покупателей имеет значение и для денежно-кредитной политики. 23 октября Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение, в частности, сохраняющимся ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями населения. Текущий рост цен в пересчете на год оценивается в 5–6%. По мнению Бердникова, потребительский спрос будет расти до конца 2026 года и в следующем году может ограничивать возможности для удешевления кредитов.

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