Российские сети косметики и бытовой химии пересматривают стратегию развития на фоне снижения покупательской активности. Вместо расширения физической розницы игроки делают ставку на интернет-продажи и эффективность действующих магазинов. По данным ICMR, в августе 2026 года частота покупок в формате дрогери уменьшилась на 4,8% год к году.

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В январе—июне сеть «М.Косметик» также зафиксировала снижение числа чеков — на 4,7%, до 207 млн.



Сокращение спроса не стало общей тенденцией для всех форматов торговли. В традиционной рознице количество покупок за год снизилось на 7%, в специализированных сетях — на 2,5%. При этом жесткие дискаунтеры увеличили частоту покупок на 8,4%, а магазины у дома — на 3,7%. Такая динамика показывает, что покупатели по-разному перераспределяют расходы между торговыми форматами.

Для магазинов дрогери одним из источников конкуренции стали маркетплейсы. Покупатели все чаще заказывают там бытовую химию и косметику, в том числе в поисках более низких цен, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. По оценке партнера One Story Ольги Сумишевской, интернет-канал уже обеспечивает более 30% денежных продаж непродовольственных товаров повседневного спроса. В некоторых категориях доля онлайн-торговли достигает 40%.



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Дополнительное давление на магазины оказывает сокращение посещаемости торговых центров. Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров связывает это с переходом потребителей к более экономной модели расходов. По данным Focus Technologies, с 28 сентября по 4 октября посещаемость торговых центров в России была на 5% ниже, чем годом ранее. В Москве снижение составило 3%, в Санкт-Петербурге — 6%.



Вместо ускоренного открытия новых магазинов ритейлеры сосредотачиваются на прибыльности точек и развитии онлайн-инфраструктуры, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «М.Косметик», входящая в «Магнит», и «Улыбка радуги» группы «Лента» расширяют сеть крупных дарксторов, предназначенных для обработки интернет-заказов и хранения более широкого ассортимента.



При этом экономика физических магазинов остается под давлением из-за стоимости аренды. По оценке Ванчугова, для активного расширения дрогери-сетей арендные ставки должны снизиться в полтора-два раза. Пока такого снижения нет, развитие онлайн-продаж и повышение отдачи от существующих площадок становятся для сетей альтернативой масштабному открытию новых магазинов.

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