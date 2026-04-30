Около 78% россиян выбирают товары собственных торговых марок, следует из данных Ромир. В 2026 году спрос на такую продукцию растет на фоне стремления потребителей контролировать расходы и выбирать более доступные решения.

Собственные марки ретейлеров уже закрепились в повседневной корзине. Регулярно их покупают 14% россиян, еще 45% — время от времени, а 19% обращаются к ним, если нет альтернатив.

Основной спрос приходится на категории повседневного потребления: молочную продукцию, бакалею, средства гигиены, консервы, сладости, а также мясо и птицу. В этих сегментах покупатели быстрее отказываются от привычных брендов, если получают сопоставимое качество по более низкой цене.

Собственные марки ретейлеров расширяют аудиторию и выходят за пределы эконом-сегмента. Их все чаще выбирают не только из-за цены, но и из-за соотношения стоимости и качества.

Читайте также Российский бизнес просит уравнять правила для онлайн и офлайн продажи продуктов

Рост сегмента подтверждают и продажи. По данным ICMR, в 2025 году товары под брендами ретейлеров выросли на 34%, тогда как аналогичные позиции других марок — на 16%. При этом 55% покупателей СТМ ожидают натуральный состав.

Эксперты ожидают дальнейшего роста спроса. Для ретейлеров это означает усиление лояльности и укрепление собственных брендов, а для рынка — более жесткую ценовую конкуренцию и изменение структуры потребления.

