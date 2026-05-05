В первом квартале 2026 года банки зафиксировали заметный рост спроса на имущество, изъятое у заемщиков за долги. Речь идет о квартирах и автомобилях, которые кредитные организации продают после невыплат по ипотеке и автокредитам. О росте интереса сообщили в Сбербанк, ВТБ и Дом. РФ.

Самый заметный рост пришелся на рынок автомобилей. ВТБ зафиксировал кратное увеличение продаж через свою платформу. Число сделок выросло примерно втрое, а оборот — еще сильнее. Средняя стоимость таких машин приблизилась к 1 млн руб. и продолжила расти.

В сегменте жилой недвижимости рост оказался более сдержанным, но тоже заметным. Сделок стало больше, а общий объем продаж увеличился почти на 50%. Средний чек превысил 5 млн руб., прибавив за год незначительно.

Продажа залоговых активов проходит в несколько этапов. Сначала объекты выставляют на торги, а если покупателя нет — они переходят в собственность банка. Затем их продают через собственные онлайн-витрины или сторонние площадки.

Интерес к таким предложениям во многом объясняется ценой. Залоговое имущество обычно продается дешевле рынка, так как может иметь обременения или требовать дополнительных вложений. Для многих покупателей это компенсируется возможностью сэкономить.

Не менее важен и фактор надежности. Покупатели воспринимают банки как более безопасного продавца по сравнению с частными лицами, что снижает опасения за юридическую чистоту объектов.

Рост предложения напрямую связан с ситуацией на кредитном рынке. Высокие ставки и ужесточение требований к заемщикам увеличивают число проблемных кредитов, а значит — и объем активов, которые банки вынуждены продавать.

В итоге залоговое имущество постепенно становится альтернативой классическому вторичному рынку. В условиях дорогого кредитования и ограниченного предложения этот сегмент привлекает все больше покупателей, ищущих более доступные варианты.

