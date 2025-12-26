Почти каждый двенадцатый россиянин (8%) предпочел бы встретить наступающий Новый год в одиночестве. Этот показатель вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные нового исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Опрос, в котором приняли участие 3 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет, также выявил растущую тягу к уединенным форматам отдыха. Для 13% респондентов принципиально важно, чтобы место празднования было удаленным — например, лесной дом или горная хижина.

Годом ранее такой запрос выражали лишь 9% опрошенных, причем сегодня его чаще всего высказывают жители мегаполисов 30−40 лет, работающие в IT и финансовой сфере.

При этом меняется и география праздника. Традиционный поход в гости остается лидером (32%), однако быстро набирают популярность горные направления (19%) и нестандартные локации вроде яхт (9%). Одновременно снижается доля тех, кто выбирает рестораны и банкетные площадки — с 24% в 2024 году до 18% в наступающем.

Региональные предпочтения различаются: в Сибири более 70% жителей планируют отмечать в гостях, на юге страны востребованы горные курорты, а в Москве и Петербурге — рестораны и городские отели.

Несмотря на разнообразие сценариев, большинство россиян (49%) по-прежнему планируют праздник в семейном кругу. При этом почти половина опрошенных (49%) готова увеличить новогодние расходы до 50% ради места с особой атмосферой и уникальным окружением — годом ранее такую готовность выражали лишь 37%.