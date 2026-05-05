Российский рынок шоколадных плиток продолжает сокращаться в натуральном выражении, несмотря на рост выручки. По итогам 2025 года продажи упали на 15% — до 231 тыс. тонн, тогда как оборот вырос на 14% и достиг 292 млрд руб.

Продажи в штуках падают уже второй год подряд, при этом оборот растет. Это говорит о том, что рынок держится не за счет роста потребления, а в основном за счет подорожания продукции.

Одна из причин — изменение потребительских привычек. На фоне сдержанных доходов и роста повседневных расходов люди чаще «чистят» корзину, убирая товары импульсного спроса. Шоколад, который относится к таким покупкам, все чаще уступает более базовым товарам.

Давление на цены усилилось из-за внешних факторов. Дефицит какао-бобов на мировом рынке в 2024 году разогнал стоимость сырья, что быстро перешло в рост отпускных и розничных цен. В итоге за два года шоколад в России подорожал примерно на 28%.

Внутренние издержки тоже растут. Дорожают логистика и труд, что увеличивает себестоимость производства и дистрибуции. Производители перекладывают эти расходы в цену — и это дополнительно давит на спрос.

На фоне роста цен меняется структура потребления сладостей. Часть покупателей уходит в более доступные категории — печенье, вафли и мармелад. Они растут стабильнее и постепенно перетягивают спрос с шоколада.

Еще один способ адаптации — изменение самой продукции. Производители уменьшают вес плиток — в среднем со 100 до 75 граммов — при той же или более высокой цене. Параллельно пересматриваются рецептуры: дорогие ингредиенты частично заменяют, что может влиять на вкус и восприятие брендов.

Дополнительное давление создает и тренд на здоровое питание. Высокая калорийность и содержание сахара делают шоколад менее привлекательным для части аудитории, из-за чего интерес к продукту постепенно снижается.

