В сентябре 2025 года потребление алкоголя в России снизилось до 7,84 литра на душу населения в год — это самый низкий показатель с 1999 года. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), всего за месяц показатель уменьшился с 7,93 литра, продолжив многолетнюю тенденцию к снижению.

Freepik

По статистике, москвичи в среднем потребляют 4,91 литра алкоголя в год, жители Санкт-Петербурга — 6,55 литра. В Новосибирской области показатель составляет 8,83 литра, в Свердловской — 10,49 литра. Наименьшее потребление зафиксировано в регионах Северного Кавказа: Чечня (0,13 литра), Ингушетия (0,62 литра) и Дагестан (0,89 литра).

Эксперты отмечают, что текущая статистика учитывает только легальные продажи, тогда как в 1990-е годы значительная доля алкоголя реализовывалась неофициально.

Данные о розничных продажах алкогольной продукции подтверждают общую тенденцию. По информации Росалкогольтабакконтроля, в первом полугодии 2025 года продажи водки снизились на 5%, коньяка — на 10,5%, игристых вин — на 3,6%.

При этом, по данным Росстата, с января 2025 года в Вологодской области наблюдается стабильный рост потребления алкоголя на душу населения. Эта тенденция сохраняется даже после введения в регионе 1 марта 2025 года антиалкогольного закона, установившего ограничения на продажу спиртного в будние дни.

Интересно, что незадолго до этого агентство Infoline привело данные, согласно которым розничные продажи алкоголя в стране будут расти в среднем на 10,8% в год и достигнут 4,9 трлн руб. Такую динамику исследователи объяснили не повышением потребления, а спросом на премиальные марки и дорогие виды напитков.