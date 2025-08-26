Спрос на отечественные клавиатуры, мыши и другие устройства для персонального компьютера (ПК) в первом полугодии 2025-го вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из исследования Т-Банка на основе опроса свыше 1 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны, а также обезличенных данных клиентов кредитной организации. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Импортные аналоги покупали на 17% реже из-за роста цен на 3%. Российская продукция, напротив, подешевела на 18%, что сделало ее более доступной. Однако западные бренды все еще остаются наиболее популярными — их использует 41% опрошенных, 17% — китайские, 14% — российские.

Более половины (61%) россиян регулярно проводят время за видеоиграми. Ежедневно запускают игры 27%, несколько раз в неделю — 20%, а несколько раз в месяц — 14%.

Основным устройством для гейминга остается персональный компьютер — его предпочитают 77% респондентов, за ним следуют мобильные гаджеты (48%) и консоли (17%).

Санкции усложнили оплату на зарубежных платформах, в результате чего в 2025-м 57% респондентов стали реже приобретать игры, а 36% — тратить на них заметно меньше. Наиболее востребованным методом оплаты стали банковские сервисы (25%), за ними — электронные кошельки (21%) и цифровые маркетплейсы (18%).

С их помощью россияне чаще пополняют внутриигровые кошельки (40%), покупают ключи (32%), подписки (30%) и валюту (28%). Среди платформ лидирует Steam (59%), следом — Epic Games Store (24%), Battle.net (13%), GOG (8%) и Uplay (6%). Большинство (27%) совершают платежи раз в несколько месяцев, 22% — ежемесячно, 21% — несколько раз в год.

Посещаемость компьютерных клубов в первом полугодии снизилась на 2% год к году, но траты выросли на 7%, а средний чек — на 9%, с 332 до 362 руб. Такие заведения посещают 16% россиян, в основном для общения с друзьями (65%), атмосферы (38%) или турниров (18%). Только 7% приходят из-за отсутствия домашнего ПК. Среди посетителей преобладают мужчины (84%) и молодежь до 25 лет (75%).