Россияне стали тратить на ювелирные украшения больше, но все реже покупают их в офлайн-магазинах. В 2025 году средний чек вырос до 9,2 тыс. руб., а число клиентов, выбирающих дорогие изделия онлайн, увеличилось вдвое. Основной спрос сместился на маркетплейсы Ozon и Wildberries, пишет «Коммерсантъ».

Patty Zavala, Unsplash

По данным Infoline, в первом полугодии 2025 года рынок ювелирных изделий в России вырос на 12% год к году, до 232 млрд руб. Средний чек поднялся на 7%, до 9,2 тыс. руб., но число покупок снизилось на 5%. В «Платформе ОФД» объясняют это высокой базой 2024 года, когда продажи выросли на 8%.

При этом спрос все заметнее уходит в онлайн: продажи на Ozon выросли в 1,5 раза, на Wildberries — на 63%. Также увеличиваются траты покупателей: число клиентов Ozon со средним чеком свыше 100 тыс. руб. за год удвоилось.

Однако количество офлайн-магазинов продолжает снижаться: по данным «Яндекс Карт», с 1 июня их стало на 6% меньше — 15,3 тыс. Торговые центры все чаще отдают ключевые площади общепиту, а не ювелирным магазинам, писал Forbes.

Несмотря на это, украшения в офлайн-точках по-прежнему находят своих покупателей. В сети «585 Золотой» уточнили, что чаще всего их приобретают женщины 30–45 лет, обычно для себя или детей.

При этом восприятие ювелирных изделий зависит от возраста. По данным опроса сети, 67% миллениалов (30–45 лет), 76% представителей поколения X (45–60 лет) и 71% бумеров (60–80 лет) уверены, что украшения женщинам должны дарить партнеры или близкие мужчины. Зумеры (13–30 лет) считают, что такие подарки могут делать и друзья или коллеги. Эксперты отмечают: для молодежи украшения — скорее элемент стиля, чем знак особого внимания от близкого человека.

Наибольший всплеск покупок приходится на четверг с 14:00 до 15:00 — в обеденный перерыв. В «585 Золотой» считают, что в основном это спонтанные траты, связанные с желанием порадовать себя перед завершением рабочей недели.

Отмечается, что в последние месяцы покупатели все чаще обращают внимание на так называемые «серые» металлы — серебро и белое золото. По данным ювелирного бренда «Алькор» со ссылкой на статистику Wildberries, в январе–июле 2025 года спрос на серебряные украшения оказался выше, чем на золотые.

Золото на маркетплейсах также пользуется спросом, но чаще выбирают легкие и универсальные модели, уточнили в «Алькор». В сети «585 Золотой» отметили, что свыше половины (59,2%) проданных в январе–июне изделий приходилось на красное золото, однако рост спроса на него был минимальным — лишь 4,5 процентного пункта в годовом выражении. Зато категория белого золота показала заметный скачок — продажи увеличились на 42 процентных пункта.

Сейчас в онлайн-продажах на первом месте оказываются украшения с искусственно выращенными камнями — фианитами, рассказали в «Алькор» со ссылкой на данные маркетплейсов. По внешнему виду этот минерал схож с бриллиантом, однако изделия с ним значительно доступнее по цене. На долю украшений с фианитами приходится 30% продаж в категории золота и 37% — в серебре.

Второе место по объемам продаж занимают украшения с полудрагоценными вставками: они составляют 13% в сегменте серебра и 9% в золотых изделиях. Наибольшим спросом пользуются топазы, агаты, а также различные разновидности кварца — как прозрачные, так и окрашенные. Третью позицию занимают украшения с природными камнями: бриллиантами, сапфирами, изумрудами и рубинами. Их совокупная доля достигает 10% в золотом сегменте и 4% — в серебряном.