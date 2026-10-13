Налоговые долги могут лишить россиян льготного периода по кредитным картам. Деньги, внесенные для погашения задолженности перед банком, налоговая служба вправе списать в счет недоимки, из-за чего заемщик рискует получить просрочку и дополнительные проценты. С ноября 2025 года ФНС взыскивает неоспариваемые налоговые долги физических лиц во внесудебном порядке.
«Известия» выявили более десяти жалоб на такие случаи в профильных чатах и на финансовых ресурсах. Один из клиентов Альфа-банка внес почти 178 тыс. рублей на кредитную карту в последний день беспроцентного периода, однако деньги направили на погашение налоговой задолженности. Банк начислил проценты. Другие заемщики сообщали, что не смогли внести даже минимальный платеж.
Причина — установленная законом очередность списания средств. Как пояснили в ФНС, налоговые взыскания относятся к третьей очереди платежей, а погашение кредита — к пятой. Поэтому при наличии задолженности перед бюджетом деньги могут списать раньше, чем они поступят на кредитную карту. При этом использовать для взыскания сам кредитный лимит, принадлежащий банку, нельзя.
Масштаб проблемы пока не оценен. В России насчитывается 30,16 млн активных пользователей кредитных карт, а совокупная налоговая задолженность граждан и бизнеса на 1 апреля 2026 года приблизилась к 4 трлн руб. Эксперты, опрошенные «Известиями», допускают, что число подобных случаев могло вырасти после введения внесудебного порядка взыскания.
Юристы советуют заемщикам проверять задолженность в личном кабинете ФНС и на «Госуслугах». Если начисления оспариваются, необходимо своевременно подать возражение и уточнить порядок обжалования решения о взыскании. Когда списание уже началось, стоит обратиться в банк и выяснить, можно ли погасить кредит другим способом — например, через кассу или по номеру кредитного договора.
После погашения налогового долга ФНС передает банку сведения для снятия ограничений, однако восстановление операций может занять время. Если из-за этого возникла просрочка, клиент вправе попросить банк пересчитать проценты и штрафы, приложив подтверждение платежа и переписку. Обязанности отменять начисления во всех таких случаях у банка нет.
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