Налоговые долги могут лишить россиян льготного периода по кредитным картам. Деньги, внесенные для погашения задолженности перед банком, налоговая служба вправе списать в счет недоимки, из-за чего заемщик рискует получить просрочку и дополнительные проценты. С ноября 2025 года ФНС взыскивает неоспариваемые налоговые долги физических лиц во внесудебном порядке.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

«Известия» выявили более десяти жалоб на такие случаи в профильных чатах и на финансовых ресурсах. Один из клиентов Альфа-банка внес почти 178 тыс. рублей на кредитную карту в последний день беспроцентного периода, однако деньги направили на погашение налоговой задолженности. Банк начислил проценты. Другие заемщики сообщали, что не смогли внести даже минимальный платеж.

Причина — установленная законом очередность списания средств. Как пояснили в ФНС, налоговые взыскания относятся к третьей очереди платежей, а погашение кредита — к пятой. Поэтому при наличии задолженности перед бюджетом деньги могут списать раньше, чем они поступят на кредитную карту. При этом использовать для взыскания сам кредитный лимит, принадлежащий банку, нельзя.

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Масштаб проблемы пока не оценен. В России насчитывается 30,16 млн активных пользователей кредитных карт, а совокупная налоговая задолженность граждан и бизнеса на 1 апреля 2026 года приблизилась к 4 трлн руб. Эксперты, опрошенные «Известиями», допускают, что число подобных случаев могло вырасти после введения внесудебного порядка взыскания.

Юристы советуют заемщикам проверять задолженность в личном кабинете ФНС и на «Госуслугах». Если начисления оспариваются, необходимо своевременно подать возражение и уточнить порядок обжалования решения о взыскании. Когда списание уже началось, стоит обратиться в банк и выяснить, можно ли погасить кредит другим способом — например, через кассу или по номеру кредитного договора.

После погашения налогового долга ФНС передает банку сведения для снятия ограничений, однако восстановление операций может занять время. Если из-за этого возникла просрочка, клиент вправе попросить банк пересчитать проценты и штрафы, приложив подтверждение платежа и переписку. Обязанности отменять начисления во всех таких случаях у банка нет.

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