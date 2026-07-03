Количество личных банкротств в России продолжает расти, а вместе с ним расширяется рынок посредников, обещающих быстро списать долги. В корпоративном секторе картина обратная — новых дел становится меньше, тогда как суды завершают значительное число процедур, начатых в предыдущие годы.

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По оценкам опрошенных участников финансового рынка, посредники могут участвовать примерно в 60% процедур личного банкротства. Официальной статистики, которая подтверждала бы эту долю по всему рынку, нет. В 2025 году суды признали банкротами 568 тыс. физических лиц и индивидуальных предпринимателей — на 31,5% больше, чем годом ранее. Часть заемщиков обращалась к компаниям, обещавшим за плату полностью освободить их от долгов.

Стоимость услуг таких компаний может доходить до 200−300 тыс. руб. Оценки общего оборота рынка заметно расходятся и составляют от десятков до сотен миллиардов рублей в год, однако открытой методики таких расчетов нет. Представители кредитной отрасли считают, что части заемщиков банкротство не требуется и проблему можно решить через реструктуризацию, рассрочку или кредитные каникулы.

В банках заявляют, что часть проблемной задолженности можно урегулировать без суда, если заемщик своевременно сообщит о финансовых трудностях. Ему могут предложить реструктуризацию, отсрочку или новый график платежей. Однако недобросовестные посредники иногда представляют банкротство как единственный выход и убеждают клиента прекратить выплаты, не обсудив другие варианты с кредитором.

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Банкротство действительно связано с ограничениями, о которых реклама посредников может умалчивать. В течение пяти лет человек обязан сообщать о своем статусе при оформлении кредита или займа и не может повторно начать судебное банкротство по собственной инициативе. Еще три года он не вправе участвовать в управлении юридическим лицом, а для финансовых организаций предусмотрены более длительные сроки. Общего запрета на трудоустройство или аренду жилья закон не устанавливает. Если должник скрывал имущество, предоставлял ложные сведения или выводил активы, суд может отказать ему в списании обязательств, а в отдельных случаях наступает административная или уголовная ответственность.

В корпоративном секторе динамика оказалась обратной. С 1 июня 2023 года по 1 июня 2026-го в России завершили 24,3 тыс. конкурсных производств, следует из расчетов «Контур. Фокуса». За тот же период в отношении компаний начали 16,9 тыс. новых дел о банкротстве. Число завершенных процедур оказалось на 43% выше количества новых.

Аналитики связывают разрыв с делами, накопившимися после завершения моратория на банкротства осенью 2022 года. Вслед за его отменой число обращений выросло, а теперь часть начатых тогда процессов дошла до конкурсного производства или его завершения.

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На число новых дел повлияли и законодательные изменения. В 2024 году минимальный размер требований для запуска банкротства обычной компании увеличили с 300 тыс. до 2 млн руб., а госпошлину за заявление от юридического лица подняли до 100 тыс. руб. Процедура стала заметно дороже для кредиторов с небольшими требованиями, поэтому им приходится тщательнее оценивать ее экономический смысл и рассматривать другие способы взыскания или урегулирования долга.

Параллельно Минэкономразвития продвигает реформу корпоративного банкротства, которая должна усилить восстановительные механизмы. Законопроект предусматривает добанкротную санацию, позволяющую компании договориться с кредиторами до открытия дела, а также обновленную процедуру судебной реструктуризации долгов. Поправки пока проходят законодательное обсуждение.

В результате рынок движется сразу в двух направлениях. Число личных банкротств продолжает расти, а вместе с ним развивается бизнес консультантов, среди которых остаются недобросовестные игроки. В корпоративном сегменте новых дел становится меньше, поскольку суды завершают накопившиеся процедуры, а повышенные пороги и расходы заставляют кредиторов внимательнее оценивать необходимость банкротства.

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