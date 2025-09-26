Рынок медицины в России смещает акценты: все больше востребованы специалисты по ментальному здоровью и телесным практикам. По данным сервиса Зарплата.ру, за год количество вакансий для клинических психологов увеличилось вдвое, а зарплатные предложения для массажистов выросли на 25%, до 81 250 руб.

Photo by Jeremy Thomas on Unsplash

Такой тренд отражает меняющийся запрос общества. Рост интереса к психологической помощи указывает на признание важности психического здоровья, а спрос на массажистов подтверждает, что восстановление и телесный комфорт становятся неотъемлемой частью заботы о себе.

В целом медианные зарплатные предложения в медицинской сфере за год выросли на 15%. У ассистентов врача рост составил 22% (до 55 тыс. руб.), у врачей — 12% (80 тыс. руб.), у медсестер и медбратьев — 11% (48,5 тыс. руб.).

Врачи остаются одной из немногих профессий, которые стабильно востребованы на рынке труда: число вакансий для них увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом.

При этом оживилась и активность соискателей: отклики на вакансии в медицине выросли на 16%. Особенно активно ищут работу ассистенты врача (+30%) и медсестры/медбратья (+18%).

По оценке аналитиков, положительная динамика в отрасли свидетельствует о том, что сфера медицины остается привлекательной для специалистов и будет развиваться дальше. Эксперты считают, что спрос на клинических психологов и специалистов по телесным практикам продолжит расти на фоне высокого уровня стресса и необходимости восстановления после интенсивных нагрузок.

Для предпринимателей в сфере медицины это сигнал: перспективны проекты, связанные с ментальным здоровьем и услугами для восстановления — от частных клиник психотерапии до массажных студий и wellness-центров.

Мировые тренды показывают, что рост интереса к ментальному здоровью и wellness не ограничивается Россией. По данным Global Wellness Institute, экономика оздоровительной отрасли в 2023 году достигла $6,3 трлн, а сегмент заботы о ментальном здоровье растет на 11,6% в год. Прогнозируется, что к 2028 году рынок вырастет почти до $9 трлн.