Сочи оказался лидером среди городов, которые россияне считают идеальными для жизни. За курортный город отдали голоса 30% участников исследования, проведенного Ассоциацией производителей посадочного материала (АППМ). На втором месте оказалась Казань с 28% голосов, и лишь за за ней следуют Москва (18%) и Санкт‑Петербург (13%). Подробности — в распоряжении «Инка».

Аналитики изучили мнение 1,5 тыс. респондентов, опрос проходил в октябре 2025 года среди жителей средних и крупных городов России.

Ключевым критерием при выборе идеального города для жизни у опрошенных стали зеленые зоны и парки. Почти треть респондентов (30%) отметила, что именно наличие природных пространств играет для них первостепенную роль. При этом лишь 10% в первую очередь обращают внимание на инфраструктуру. Экологический фактор оказался настолько значимым, что 30% опрошенных готовы рассмотреть переезд в более зеленый город — при условии наличия работы на новом месте.

Оценка уровня озеленения в собственных городах показала неоднозначные результаты. С одной стороны, 42% респондентов считают, что парки и скверы равномерно распределены по территории и доступны каждому. С другой — 17% отметили неравномерное распределение зеленых зон, а 2% заявили о практически полном отсутствии насаждений, что негативно сказывается на экологии и качестве воздуха.

Опрос также выявил основные направления, в которых россияне хотели бы видеть развитие городской среды. Более половины (52%) считают необходимым улучшить уход за существующими зелеными насаждениями. 43% выступают за высадку большего количества деревьев и кустарников вдоль дорог, а 42% поддерживают создание новых парков в разных районах. Кроме того, 38% предлагают активнее использовать ландшафтный дизайн, а 32% — увеличивать количество деревьев и кустов в общественных местах.

Среди менее очевидных пожеланий — организация садов на крышах зданий и создание цветников (по 20%), внедрение систем полива городских растений (25%), а также добавление декоративных элементов и малых архитектурных форм (23%). Каждый десятый респондент (12%) выступил за организацию ярмарок саженцев и растений.

Исследование, опубликованное в прошлом году в журнале Nature Mental Health, показало, что проживание в зеленых районах снижает риск депрессии до 16% и тревоги до 14%. Участники, жившие в радиусе 300 м от густой растительности, менее подвержены данным состояниям — эффект частично объясняется также более чистым воздухом и возможностями для активного отдыха на свежем воздухе.