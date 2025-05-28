Более половины россиян (57%) в 2025 году заметно увеличили расходы на питание во время зарубежных поездок, подсчитали сеть ресторанов Rostic’s и сервис путешествий «Туту». Почти треть опрошенных (29%) стали тратить на еду на 10–20% больше по сравнению с прошлым годом. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

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Исследование показало, что 41% путешественников укладываются в 15 тыс. руб. на еду во время поездки, 37% тратят до 30 тыс. руб., 12% — до 45 тыс. руб., а 10% готовы потратить 60 тыс. руб. и больше.

По мнению респондентов, больше всего за еду приходится платить в Турции (31%), Франции (13%), Италии (12%), Таиланде (10%) и ОАЭ (8%).

Наибольшей популярностью среди российских туристов пользуются грузинская (50%), китайская (21%), тайская (18%), мексиканская (16%) и греческая (13%) кухни. Эти предпочтения напрямую влияют на выбор направлений: с начала 2025 года спрос на авиабилеты в Китай вырос на 27%, в Таиланд — на 16%, в Грузию — на 5%.

Большинство опрошенных (66%) во время поездок не ограничивают себя в еде и пробуют разнообразные блюда. Каждый восьмой турист (13%) целенаправленно ищет экзотическую кухню, а 8% выбирают страну для путешествия именно из-за новых гастрономических впечатлений.

При выборе блюд россияне чаще всего ориентируются на удачное сочетание вкусов (68%), яркие ароматы (55%), разнообразие мясных блюд (37%), остроту (26%) и обилие десертов (21%).