Автозапчасти, жилплощадь, противогазы, мопеды, полеты на параплане и прогулки на яхтах вошли в список нестандартных подарков, которые получали жительницы России к Международному женскому дню, выяснили специалисты «Почта банка» по итогам опроса полутора тысяч респондентов.

Большинство участников (43%) при выборе презента ориентируются на практичность. Четверть опрошенных (26%) стремятся удивить и подарить эмоции. Около 19% придерживаются классики и дарят цветы с конфетами. Еще 12% предпочитают впечатления: билеты, мастер-классы или путешествия.

Половина россиян ищут подарки за неделю до праздника. Пятая часть продумывают сюрпризы за месяц. И лишь 9% отправляются за покупками утром 8 Марта. При этом 21% дарят презенты без всякого повода.

Треть опрошенных (35%) тратят на цветы до полутора тыс. руб. Почти столько же (28%) — от полутора до трех тыс. От трех до пяти тыс. готовы отдать 13% респондентов. Свыше пяти тысяч — только 8%. Каждый шестой участник цветы не дарит вовсе.

На основной подарок до 1,5 тыс. руб. выделяют 27%, от 1,5 до 3 тыс. — 24%, от 3 до 5 тыс. — 13%. Свыше 5 тыс. готовы потратить 11%. Четверть не имеют фиксированного бюджета.

От цветов к свободе выбора

Исследование «Золотого яблока», которое есть в распоряжении «Инка», показывает сдвиг в предпочтениях. Среди ожидаемых подарков от второй половинки лидируют подарочные карты (22%) и впечатления (21%). Традиционные цветы и сладости — лишь на третьем месте (19%).

Женщины ждут подарков не только от партнеров. 43% рассчитывают на поздравления от родственниц, 40% — от родственников-мужчин, 30% — от подруг. От коллег подарков ждут 11%, от руководства — 3%.

От подруг женщины хотели бы получить подарочные карты (37%) или косметику (30%). От коллег 63% предпочитают сертификаты, 21% — символические подарки, 10% — что-то практичное.

О чем говорят в соцсетях

Аналитики «Сидорин Лаб» изучили обсуждения подарков с 1 февраля по 2 марта (результаты исследования есть у «Инка») и выяснили, что чаще всего пользователи упоминают цветы (25%), одежду (15%), товары для дома (14%) и косметику (13%).

Женщины чаще говорят о подарках как об эмоциях (11% против 6% у мужчин). Мужчины активнее обсуждают цифровые подарки (7% против 1%) и гаджеты (7% против 5%). Деньги чаще упоминают женщины (3% против 1%).

Цветы в топе обсуждений, но не в топе желаний

Несмотря на лидерство цветов в соцсетях, опрос «Золотого яблока» показал: каждая вторая женщина (54%) готова обойтись без букета. Сертификаты и впечатления становятся новой рациональной нормой.

Что дарить не стоит

В антирейтинге лидируют сувениры и «пылесборники» — их отметили 62% респондентов. Спорными также считаются нишевые цифровые подарки вроде подписок и NFT, а также некоторые практичные вещи, воспринимаемые как шутка.

