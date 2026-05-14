Число женщин, использующих «Авито» для запуска и развития бизнеса, в 2025 году выросло на 102% год к году. Это выше динамики среди мужчин-продавцов, где рост составил 84%, сообщили «Инку» в компании.

По данным платформы, сейчас у них работают около 192 тыс. женщин-предпринимательниц из категории профессиональных продавцов. В среднем на одну пользовательницу приходится около 340 активных объявлений в месяц, а совокупно они формируют около 65 млн предложений.

Быстрее всего среди женщин-продавцов растут категории продажи готового бизнеса и оборудования (+77%), автосервиса (+37%), запчастей и аксессуаров (+30%), а также сегменты красоты и здоровья и товаров для хобби (+28%).

Данные платформы показывают, что классифайды все чаще используются как точка входа в малый бизнес — в том числе среди начинающих предпринимательниц. Согласно опросу «Авито», открыть собственное дело хотели бы 58% россиянок, а среди девушек 18–24 лет — 71%.

Чаще всего опрошенные рассматривают запуск бизнеса в онлайн-торговле (19%), сфере красоты и здоровья (18%), офлайн-ретейле (17%), пунктах выдачи заказов (15%) и общепите (14%). А большинство респонденток хотели бы совмещать онлайн- и офлайн-форматы работы. Только онлайн предпочли бы работать 31% опрошенных, только офлайн — 20%.

Средний бюджет, который участницы исследования закладывают на запуск бизнеса, составляет около 340 тыс. руб. При этом более трети рассчитывают уложиться в сумму до 100 тыс. руб.

Среди основных барьеров для запуска собственного дела опрошенные называют нехватку стартового капитала (35%), страх финансовых потерь (33%) и недостаток опыта или уверенности в собственных навыках (29%).

По словам коммерческого директора «Авито Товары» Алексея Ли, платформенные сервисы становятся одним из самых простых способов протестировать бизнес-гипотезу или начать продажи без крупных вложений в инфраструктуру. На таких площадках можно купить готовый бизнес, запустить собственный проект, а также найти подрядчиков, поставщиков и сотрудников.

На фоне роста маркетплейсов и сервисной экономики платформы объявлений постепенно становятся альтернативой отдельному интернет-магазину для части малого бизнеса. Особенно это заметно в сегменте микропредпринимательства и торговли с низким порогом входа.

Что это значит для бизнеса

Крупные платформы объявлений и маркетплейсы постепенно становятся инфраструктурой для микропредпринимательства. Низкий порог входа позволяет тестировать спрос и запускать продажи без собственного сайта, команды разработки и крупных затрат на продвижение. Судя по данным «Авито», особенно активно такую модель начинают использовать небольшие частные продавцы и начинающие предприниматели.

