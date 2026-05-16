Петербургский стартап Flymar завершил разработку и успешно испытал систему электродвижения для беспилотных скоростных судов, способных развивать скорость до 55 км/ч. Комплекс Flymar E-Drive с цифровым контроллером управления Flymar Control Unit стал первой полностью отечественной разработкой в этом классе — аналогичных решений для автономного скоростного судоходства в России ранее не существовало. Компания планирует применять систему как на собственных судах серии F8, так и поставлять на открытый рынок.

FLYMAR

Ключевая техническая характеристика системы — частота взаимодействия цифрового интерфейса с двигателем. Для Flymar E-Drive он составляет 50 раз в секунду. Именно этот показатель делает управление критически значимым для автономного судоходства на высоких скоростях: человек-оператор не может достаточно точно управлять судном на скоростях в 25−30 узлов. КПД двигателя по итогам испытаний составил 93,5%. Состояние системы в реальном времени — в том числе удаленно — отслеживается с помощью более 10 сенсоров температуры и тока. Это позволяет прогнозировать необходимость технического обслуживания.

Двигатель выполнен в форме гидродинамически оптимизированной торпеды с прямым приводом на гребной винт — без промежуточных редукторов, угловых передач и валов. Такая архитектура минимизирует число механических узлов, требующих обслуживания: от судна к двигателю идут только кабели питания и управления. Расчетный ресурс при своевременном сервисе превышает 20 тыc. часов, что в 4–5 раз выше показателей стандартных дизельных двигателей. Заявленный срок эксплуатации — до 20 лет.

«Основным барьером для развития скоростного судоходства в России является низкая экономическая эффективность судов старого поколения. Коммерчески эффективное судно начинается с энергоэффективного двигателя. После нескольких попыток нам удалось не только спроектировать, но и локализовать первое в стране производство энергоэффективной системы электродвижения», — заявил сооснователь и генеральный директор Flymar Дмитрий Филатов.

По его словам, компания уже фиксирует рыночный спрос на разработку.

Читайте также В России создали чат-бота для установления причин пожаров по фотографиям

У системы есть несколько эксплуатационных преимуществ для специфических условий применения. Так, электродвигатель почти бесшумен по сравнению с топливными аналогами и не производит вредных выбросов.

Кроме того, суда серии Flymar F8, на которые будут установлены первые двигатели, используют Т-образные подводные крылья — при движении на крыле корпус выходит из воды, что практически исключает образование расходящихся волн и снижает нагрузку на береговую линию. Это расширяет зону потенциального применения флота: акватории с ограничениями по уровню шума и экологическим нормативам, городские водные маршруты, охраняемые природные зоны.



При наличии подтвержденного ресурса и конкурентного КПД система Flymar E-Drive может претендовать на роль платформенного решения для нескольких категорий заказчиков, включая операторов речных пассажирских маршрутов или структуры, заинтересованные в беспилотном патрулировании акваторий.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.