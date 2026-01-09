Специалисты АГПС МЧС РФ совместно с Институтом искусственного интеллекта создали нейросеть OmniFusionFires, которая через чат-бот в мессенджере определяет место и причину возгорания по фотографиям с места пожара, облегчая работу пожарных и экспертов при расследовании, сообщает ТАСС.

Eric Parenteau, Unsplash

Сеть работает очень просто: дознаватель МЧС или пожарно-технический эксперт фотографирует место пожара и загружает снимки в специальный чат-бот. Нейросеть анализирует изображения, определяет координаты очага и выдает наиболее вероятную причину возгорания. Полученные данные затем используют при подготовке итогов расследования.

Ранее АГПС МЧС России и Центр технологий для общества «Яндекса» запустили пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для анализа мест происшествий.