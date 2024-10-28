Скандинавская коммунальная компания Fortum ежедневно сталкивается с кибератаками в Финляндии и Швеции и иногда замечает беспилотники и подозрительных людей вблизи своих объектов, сообщает Reuters. В связи с этим генеральный директор компании попросил власти провести расследование. Службы безопасности Финляндии и Швеции отказались комментировать конкретные инциденты, но обе страны заявили о росте вредоносной деятельности со стороны России в последние годы.

«Ежедневно против нас предпринимаются различные попытки кибератак или взлома системы кибербезопасности, а также реже используются беспилотники и различные виды подозрительного движения вокруг наших активов», — сказал генеральный директор Fortum Маркус Раурамо, добавив, что в начале этого года была нарушена спутниковая связь электростанций. При этом компания владеет гидро-, ветро-, солнечными, атомными и теплоэлектростанциями (ТЭЦ).

Раурамо заявил, что ситуация в целом схожа с ситуацией на шведских активах Fortum. По его словам, компания приняла все меры предосторожности, чтобы смягчить последствия кибератак, включая строгий контроль доступа, частные службы безопасности, резервные системы и учения с властями.

«Число инцидентов растет, но их влияние на нашу деятельность очень незначительно», — сказал глава отдела безопасности компании Fortum Яри Стениус.

Национальное бюро расследований Финляндии KRP сообщило, что полиция ведет несколько открытых расследований по инцидентам вблизи критически важных объектов инфраструктуры.

Финская служба безопасности и разведки Supo и финская полиция отказались комментировать непосредственно кибератаки и то, кто может стоять за ними. Шведская разведывательная служба Sapo также отказалась комментировать конкретные инциденты или цели.

Однако ухудшение отношений между Финляндией и Россией с 2022 года привело к увеличению числа кибератак и разведывательных операций со стороны России, направленных на критически важную инфраструктуру Финляндии, сказали в Sapo, назвав Россию главной угрозой национальной безопасности Финляндии.

«Мы наблюдаем изменения в угрожающих безопасности действиях российской разведки в Швеции и против нее», — сказал представитель шведской компании Sapo, добавив, что российская разведка стала более оппортунистической, более агрессивной и идет на большие риски.

НАТО и западные разведывательные службы, включая финскую, предупреждают, что Россия стоит за растущим числом враждебных действий в евроатлантическом регионе. Также утверждается, что Россия пригрозила Финляндии из-за ее вступления в НАТО и в прошлом году конфисковала российские энергетические активы Fortum стоимостью $1,9 млрд в ответ на санкции Европейского союза.

«Российское агентство государственной безопасности проводит все более изощренные фишинговые атаки на граждан США, Европы и России, в некоторых случаях выдавая себя за людей, лично близких к объектам атак», — говорится в новом расследовании исследователей безопасности. Отчет Citizen Lab при Университете Торонто и Access Now появился после того, как ФБР начало отдельное расследование попыток хакерских атак со стороны Ирана, направленных на советника Дональда Трампа и советников кампании Харриса-Вальца.