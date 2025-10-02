Росстандарт утвердил первый национальный ГОСТ для глэмпингов, сообщает пресс-служба ведомства. Документ вступит в силу с 1 июня 2026 года и может применяться досрочно. Он устанавливает правила размещения и работы объектов на природных территориях. Ранее нормативных документов для этого сегмента в стране не существовало.

Unsplash

Стандарт фиксирует, что объекты могут быть в сельской и горной местностях, в лесу, у воды. Документ содержит требования к инфраструктуре, уровню сервиса, информированию гостей и обеспечению их безопасности. Глэмпинги обязаны соблюдать меры по сохранению окружающей среды.

«ГОСТ Р 72311−2025 впервые дает официальное определение глэмпинга и устанавливает конкретные требования к их расположению, жилым модулям, инженерным сетям, предоставляемым услугам и персоналу. Стандарт обеспечивает единый уровень качества и безопасности для туристов, а также меры по охране окружающей среды и сохранению природного и культурного наследия», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев

В Роскачестве назвали утверждение стандарта важным шагом формализации рынка, отмечает «Коммерсантъ». Его наличие позволит вести системный разговор с турагрегаторами о выделении отдельной категории, отметили в ведомстве.

Газета пишет, что количество доступных для бронирования глэмпингов в России за год увеличилось на 52%, до 330 объектов, по данным сервиса «Островок». Это составляет 1% от всего инвентаря размещения на рынке. В «Яндекс Путешествиях» экспозиция выросла на 60%, в OneTwoTrip — на 29%. Объем бронирований с января по сентябрь 2025 года прибавил 29% год к году.

Средняя стоимость ночи в глэмпинге по итогам девяти месяцев 2025 года достигла 10,5 тыс. руб., что на 8% выше показателя прошлого года. Для сравнения: в отелях категории «четыре звезды» рост составил 5%, до 9,8 тыс. руб., средний показатель по всем категориям объектов — 5,9 тыс. руб. за ночь.

Руководитель компании «Природный кодекс» Марина Ненарокова констатирует, что с ростом предложения появилось много некачественных объектов.

В зависимости от региона их доля варьируется от 20–30% до 60–70%, оценивает она. Речь идет о глэмпингах на непригодных земельных участках, с недостаточным расстоянием между юнитами, плохими видами, некачественными или опасными строениями, пояснила эксперт.

Ненарокова, однако, сомневается, что утверждение ГОСТа решит проблему сомнительного предложения. Выполнение подобных стандартов в России носит добровольный характер, отметила она. Документ может служить лишь ориентиром для предпринимателей относительно потребительских ожиданий от формата, считает эксперт.